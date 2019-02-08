Tiếng khóc ai oán của mẹ nữ sinh đi giao gà bị giết, hiếp: 'Con mới nói có con nuôi mẹ vậy mà…'

Xã hội 08/02/2019 11:54

Theo người mẹ, trước đây Duyên từng khuyên mẹ cứ để chị gái lớn đi lấy chồng xa, sau khi học xong Duyên sẽ về nhà tìm công việc ổn định, lấy chồng gần và chăm sóc cho bố mẹ. Thế nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì cô gái trẻ đã ra đi mãi mãi.

Hôm nay (8/2), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh viên Cao Thị Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) khi đi giao gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Tiếng khóc ai oán của mẹ nữ sinh đi giao gà bị giết, hiếp: 'Con mới nói có con nuôi mẹ vậy mà…' - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân được phát hiện trong căn nhà hoang - Ảnh: Internet

Bà T. (mẹ Duyên) ngã quỵ vì sốc khi nghe tin con gái bị sát hại. Duyên là sinh viên, đang kỷ nghỉ Tết nên về quê phụ gia đình bán hàng hóa, bán gà ở chợ. Trên đường đi giao gà, Duyên đã bị sát hại dã man khiến mọi người vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Nếu không có gì xảy ra, khoảng nửa năm nữa Duyên sẽ ra trường. Theo người mẹ, trước đây Duyên từng khuyên mẹ cứ để chị gái lớn đi lấy chồng xa, sau khi học xong Duyên sẽ về nhà tìm công việc ổn định, lấy chồng gần và chăm sóc cho bố mẹ. Thế nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì cô gái đã ra đi mãi mãi.

Như đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 4/2 (chiều tối 30 Tết), Duyên giúp mẹ đi giao gà cho khách. Đến tận khuya không thấy Duyên về, cả nhà đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. 

Theo lãnh đạo xã, gia đình Duyên thuộc diện kinh tế ổn định ở địa phương. Trước khi mất tích, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai.

Tiếng khóc ai oán của mẹ nữ sinh đi giao gà bị giết, hiếp: 'Con mới nói có con nuôi mẹ vậy mà…' - Ảnh 2
Chân dung cô gái trẻ xinh đẹp nhưng vắn số - Ảnh: FBNV

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân không mặc quần dài, chỉ có quần lót và chiếc áo dài tay màu nâu xám. Phần đầu bị mũ bảo hiểm trùm lên, che nửa khuôn mặt.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Cao Thị Duyên bị sát hại, có dấu hiệu bị xâm hại, sau đó kẻ thủ ác siết cổ và dùng vật cứng đập vào đầu.

Bước đầu Ban chuyên án đã có manh mối về đối tượng gây án, đang tiếp tục khoanh vùng, truy tìm theo dấu vết của đối tượng nghi vấn.

Cô gái bị sát hại chiều 30 Tết khi giao gà cho mẹ: Công an tiết lộ những manh mối đầu tiên

Cô gái bị sát hại chiều 30 Tết khi giao gà cho mẹ: Công an tiết lộ những manh mối đầu tiên

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên bị sát hại vào ngày 30 Tết khi đi giao gà cho mẹ, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được một số manh mối quan trọng.

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