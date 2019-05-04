Đợi mẹ ngủ say, Loan chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

Hôm nay (4/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam vẫn đang tạm giữ Lê Thị Loan (41 tuổi, ngụ xã Thanh Nộn, huyện Thanh Sơn) để điều tra về hành vi tẩm xăng thiêu sống mẹ ruột.

Nạn nhân là bà T.T.H. (67 tuổi). Hiện bà H. đang điều trị tại viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bị thương nặng.

Chân dung Lê Thị Loan - Ảnh: Internet

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 1/5, Loan cùng mẹ xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 12 giờ đêm, Loan mang xăng về, im lặng chốt cửa ở phía ngoài rồi tạt xăng từ cửa sổ vào giường của mẹ nằm, sau đó châm lửa phóng hỏa.

May mắn là ông L.V.L. (67 tuổi, chồng bà H.) phát hiện sự việc, vùng chạy ra mở cửa nhưng không được. Sau đó, ông L. đã quay lại, tìm cách dập lửa cứu vợ, đồng thời hô hoán nhờ hàng xóm giúp đỡ. Đám cháy khiến bà H. bị bỏng nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng rất yếu.

Nghi phạm tẩm xăng thiêu sống mẹ ở Hà Nam là người ham mê cờ bạc, lô đề - Ảnh: Dân Việt

Hiện trường vụ phóng hỏa - Ảnh: Internet

Theo chính quyền địa phương, Loan rất ham mê cờ bạc, lô đề. Người phụ nữ từng kết hôn nhưng đã ly hôn. Gần đây, Loan chuyển về ở cùng với cha mẹ đẻ nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào Thanh Hoá và bị bắt giữ vào ngày 2/5.

Cãi nhau, con gái chốt cửa, tạt xăng thiêu sống cha mẹ già ở Hà Nam Sau khi xảy ra tranh cãi, người con gái đã chốt cửa ngoài sau đó tạt xăng từ cửa sổ vào giường cha mẹ phóng hỏa khiến người mẹ bị thương phải nhập viện cấp cứu.

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