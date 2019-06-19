Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng bu lông đánh vợ gây thương tích, sau đó dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Mới đây tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc chồng gây thương tích cho vợ rồi châm lửa tự thiêu gây xôn xao dư luận địa phương. Công an huyện Dầu Tiếng đã công bố kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, ông Đặng Văn Hanh (SN 1969) và bà Lê Thị Hương (SN 1973, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) có quan hệ vợ chồng, sinh sống ở căn nhà tại ấp Cần Đôn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên tranh cãi to tiếng vì những mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 13/6, hai vợ chồng ông Hanh tiếp tục cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, ông Hanh đã dùng bu lông dài khoảng 30 cm đánh 2 cái vào đầu vợ mình gây thương tích. Bà Hương sợ hãi chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm.

Chồng đánh vợ bị thương rồi châm lửa tự thiêu - Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, ông Hanh dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã chạy qua dập lửa và đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Hanh đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cũng xảy ra vụ việc vợ chồng giải quyết mâu thuẫn bằng xăng khiến người dân xôn xao.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 6/6, ông Trương Văn V. (45 tuổi) đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị bà Châu Thị Ngọc T. (43 tuổi) lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng ông V. kêu cứu thất thanh, người dân chạy sang đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc có thể do bà T. bực tức chồng ham mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi. Trước đó gia đình từng phải bán xe cùng nhiều tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc cho ông V.

Hiện Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

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