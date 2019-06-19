Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ bị thương rồi tẩm xăng tự thiêu

Xã hội 19/06/2019 11:35

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng bu lông đánh vợ gây thương tích, sau đó dùng xăng tự thiêu dẫn đến tử vong.

Mới đây tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ việc chồng gây thương tích cho vợ rồi châm lửa tự thiêu gây xôn xao dư luận địa phương. Công an huyện Dầu Tiếng đã công bố kết quả điều tra ban đầu.

Theo đó, ông Đặng Văn Hanh (SN 1969) và bà Lê Thị Hương (SN 1973, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) có quan hệ vợ chồng, sinh sống ở căn nhà tại ấp Cần Đôn, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên tranh cãi to tiếng vì những mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày.

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 13/6, hai vợ chồng ông Hanh tiếp tục cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, ông Hanh đã dùng bu lông dài khoảng 30 cm đánh 2 cái vào đầu vợ mình gây thương tích. Bà Hương sợ hãi chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm.

Mâu thuẫn gia đình, chồng đánh vợ bị thương rồi tẩm xăng tự thiêu - Ảnh 1
Chồng đánh vợ bị thương rồi châm lửa tự thiêu - Ảnh minh họa: Internet

Một lúc sau, ông Hanh dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã chạy qua dập lửa và đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Hanh đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an huyện Dầu Tiếng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây ít ngày, tại xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cũng xảy ra vụ việc vợ chồng giải quyết mâu thuẫn bằng xăng khiến người dân xôn xao.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 6/6, ông Trương Văn V. (45 tuổi) đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị bà Châu Thị Ngọc T. (43 tuổi) lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng ông V. kêu cứu thất thanh, người dân chạy sang đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc có thể do bà T. bực tức chồng ham mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi. Trước đó gia đình từng phải bán xe cùng nhiều tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc cho ông V. 

Hiện Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Mê cờ bạc đến tán gia bại sản, chồng bị vợ tưới xăng thiêu sống

Mê cờ bạc đến tán gia bại sản, chồng bị vợ tưới xăng thiêu sống

Sau khi bị vợ tẩm xăng thiêu sống, người đàn ông ở Long An được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Từ khóa:   tự tử tẩm xăng thiêu sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản