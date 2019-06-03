Phú Yên: Không nấu cơm, vợ bị chồng tưới xăng thiêu sống

Xã hội 03/06/2019 11:56

Bực tức vì vợ không chịu nấu cơm, người đàn ông đã mua xăng, đổ lên người vợ thiêu sống khiến cơ thể nạn nhân bị biến dạng vì bỏng nặng.

Ngày 2/6, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thuận Thuyên (35 tuổi, trú huyện Phú Hòa) về tội Giết người. Nạn nhân là Lê Thị Kim Ngân (vợ Thuyên).

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ 30 ngày 28/3, Thuyên điều khiển xe máy đi từ xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) về nhà vợ tại thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Khi đến cây xăng An Thư (xã Suối Bạc), Thuyên vào mua 10.000 đồng xăng đựng trong chai nước suối đem về để ở chân cầu thang trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Thuyên.

Phú Yên: Không nấu cơm, vợ bị chồng tưới xăng thiêu sống - Ảnh 1
Chân dung Trần Thuận Thuyên - Ảnh: Zing 

Do đã có xích mích từ trước cộng thêm việc khi về nhà thấy vợ ngồi thêu tranh mà không chịu nấu cơm, không hỏi han mình nên Thuyên tức giận. Lúc này, Thuyên nhớ lại chuyện nhiều ngày trước đó chị Ngân cũng không nấu cơm, còn nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ nên nung nấu ý định sát hại vợ.

Đến 23 giờ cùng ngày, Thuyên cầm chai xăng để lên bàn trong phòng ngủ. Khi chị Ngân vừa đi ngang thì Thuyên lao ra ôm chặt, kéo đè lên giường, tưới xăng khắp người rồi châm lửa đốt.

Bị lửa thiêu sống, chị Ngân vùng chạy thoát thân nhưng Thuyên đã kéo tay nạn nhân giữ lại trong phòng. Chỉ đến khi bị lửa bắt vào 2 cánh tay, cháy vùng ngực, mặt, Thuyên mới chịu buông vợ ra. Chị Ngân nhân cơ hội vùng chạy, dập tắt lửa rồi mở cửa đưa hai con đang ngủ trong nhà ra ngoài kêu cứu.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa vợ chồng Thuyên đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, hai bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Qua thăm khám, Thuyên bị bỏng, không nguy hiểm tính mạng, còn chị Ngân bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể biến dạng.

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