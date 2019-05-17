Nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, ông Hùng tưới xăng lên người rồi ôm vợ tự thiêu khiến cả 2 chết cháy.

Liên quan đến vụ việc chồng ôm vợ tự thiêu xảy ra ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), hôm nay (17/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau hơn 1 ngày cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, người vợ đã tử vong. Trước đó người chồng cũng qua đời tại hiện trường.

Căn nhà nơi xảy ra vụ chồng ôm vợ tự thiêu - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 15/5, người dân sống tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của một cặp vợ chồng. Lại gần kiểm tra, họ phát hiện cả 2 nằm bất động trong tình trạng cháy đen, nồng nặc mùi xăng.

Qua điều tra, công an xác định hai nạn nhân là ông Trần Văn Hùng (SN 1974) và bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1976). Cả hai là vợ chồng, đã có với nhau 3 người con.

Thời gian gần đây, ông Hùng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Internet

Sáng 15/5, sau khi cãi vã trong nhà, ông Hùng bất ngờ lấy can xăng tưới lên người mình rồi ôm vợ, châm lửa đốt khiến cả 2 cháy như ngọn đuốc sống.

Bà Diễm chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống đất bất tỉnh. Khi người dân có mặt, ông Hùng đã tử vong, còn bà Diễm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, vợ chồng ông Hùng mới xây căn nhà. Ông Hùng nghi ngờ vợ có tình cảm với người thợ sơn nên ghen tuông. Người chồng đâm vợ nhiều nhát sau đó tưới xăng lên người, ôm vợ rồi châm lửa tự thiêu.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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