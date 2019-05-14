Ấm ức vì chồng ngoại tình còn vũ phu, bà T. canh lúc chồng ngủ say đã dội nước sôi lên người khiến nạn nhân bỏng nặng.

Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ thông tin một phụ nữ dùng nước sôi tạt vào người chồng gây bỏng nặng vì mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 13/5, bà T. (sinh năm 1966, ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã dùng nước sôi tạt vào người chồng là ông Nguyễn Trọng H. (sinh năm 1970) đang ngủ ở trước hành lang nhà. Ông H. bị bỏng nặng đã nhảy vài lu nước ở gần đó để hạ nhiệt tạm thời, sau đó được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: GĐ&XH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Tuy nhiên bà T. không hợp tác, khóa cửa nhà.

Lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục rất lâu thì bà T. mới đồng ý mở cửa.

Theo lời khai, nguyên nhân vụ việc là do ông H. quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, về nhà còn đánh đập vợ. Bà T. bức xúc lâu ngày nên "tức nước vỡ bờ" dẫn đến hành động trên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc đau lòng liên quan đến mâu thuẫn ghen tuông. Điển hình là vụ chồng sát hại vợ bằng dao chọc tiết lợn ở Quảng Ninh.

Khoảng 22 giờ ngày 4/5, Lương Văn Chi (SN 1985, trú tại thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) và vợ là chị T.T.H. (SN 1988) xảy ra mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại, Chi vào bếp lấy con dao bầu đâm 5 nhát vào bụng và ngực vợ khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc là do Chi nghi ngờ vợ ngoại tình. Thời gian gần đây cả hai thường xuyên cãi vã gay gắt khiến tình cảm rạn nứt. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Chi ra tay sát hại vợ rồi đi đầu thú.

Bị phát hiện ngoại tình với trai sau 2 tháng kết hôn, chồng đòi ly dị vợ xinh Mỹ nữ Lạng Sơn biết bạn trai thuộc giới tính thứ ba nhưng do tin tưởng nên vẫn quyết định làm đám cưới để rồi nhận cái kết đắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-giang-am-uc-vi-chong-ngoai-tinh-con-vu-phu-vo-canh-chong-ngu-say-roi-do-nuoc-soi-len-nguoi-324894.html