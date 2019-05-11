Gái có chồng bị người tình rạch nát mặt vì nghi cặp bồ với nhiều người khác

Sau khi rạch mặt người tình, Sang còn lấy điện thoại của nạn nhân đập nát rồi lên xe bỏ đi.

Hôm nay (11/5), VKSND huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Thanh Sang (SN 1980, trú tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Trần Thanh Sang và chị H.T.L. (sống gần nhà) có quan hệ tình cảm dù cả hai đã lập gia đình. Sáng 4/1/2019, khi đang làm việc ở rẫy Sang nhắn tin cho chị L. hỏi có đi chợ không. Chị L. không nhắn tin lại mà gọi điện cho Sang nói chiều mới đi.

Sang sực nhớ lại trước đây khi đang cặp kè với mình, chị L. vẫn qua lại với người đàn ông khác nên tức giận và nghi ngờ chị L. lại tiếp tục làm vậy. Sang lấy con dao trong cốp xe bỏ túi quần với ý định rạch mặt chị L. để thỏa mãn cơn ghen tuông.

Sang rạch mặt người tình để thỏa mãn cơn ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ là làm, Sang điều khiển xe mô tô đi ra khu vực thôn 3, xã Ia Jlơi để đợi gặp chị L. nói chuyện. Khi đến nơi, Sang để xe trong khu đất trống cách đường liên xã Ia Lốp khoảng 200 mét rồi đi ra đường đón chị L.

Đến 12 giờ cùng ngày, chị L. một mình điều khiển xe mô tô đi từ hướng xã Ia Lốp ra xã Ia Jlơi. Thấy Sang vẫy tay ra tín hiệu, chị L. dừng lại nói chuyện.

Cả hai đang nói chuyện âu yếm thì Sang bất ngờ rút dao trong túi quần rạch nhiều nhát vào mặt và cơ thể người tình rồi bỏ đi.

Đi được một quãng, Sang nhớ lại trước đây có vài lần gọi điện cho chị L. nhưng chị L. không bắt máy nên quay lại, lấy điện thoại của chị L. ném xuống đất. Xong xuôi, Sang lấy xe ra về.

Chị L. được người dân đưa đi cấp cứu. Sự việc được báo cho công an địa phương.

Theo bản kết luận pháp y thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk, chị L. bị thương tích với tỷ lệ 15%. Trong quá trình điều tra bị can Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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