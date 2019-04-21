Nóng: Thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi bị 3 cô gái xông vào phòng rạch nát mặt, phải khâu 60 mũi

Xã hội 21/04/2019 16:31

Trong khi Quỳnh đang chơi ở phòng bạn thì bất ngờ bị 3 cô gái xông vào hành hung. Sau đó, nhóm người này đã dùng dao rạch nhiều nhát vào mặt, cổ và tay nạn nhân.

Chiều này (21/4), trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh xác nhận đơn vị này đang điều tra vụ việc một cô gái bị nhóm bạn dùng dao rạch nhiều nhát lên người khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 21/4, Quỳnh (18 tuổi, quê Bắc Giang) đang ngồi một mình trong phòng trọ của bạn ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) thì Yến (19 tuổi, quê Bắc Giang) cùng hai bạn nữ khác đến gọi cửa.

Trong khi Quỳnh chưa kịp phản ứng thì 3 cô gái đã xông vào trong đập phá. Vì sợ hãi nên Quỳnh chạy vào bếp trốn nhưng cả ba vẫn đuổi theo túm tóc, đánh đập. Cầm được con dao rạch giấy, Quỳnh giơ lên yêu cầu 3 cô gái kia ra khỏi phòng. Trong lúc giằng co, Quỳnh làm tay Yến bị thương.

Nóng: Thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi bị 3 cô gái xông vào phòng rạch nát mặt, phải khâu 60 mũi - Ảnh 1
Quỳnh bị rạch tổng cộng 7 nhát trên người, nạn nhân phải khâu 60 mũi - Ảnh: Internet

Lúc này, Yến bảo hai bạn đi cùng giữ chặt Quỳnh lại rồi dùng dao rạch liên tiếp vào mặt, cổ và tay cô gái trẻ.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với tổng cộng 7 nhát dao trên người, các vết dao dài từ 5 đến 10cm. Tại bệnh viện, nạn nhân đã phải khâu 60 mũi trên mặt, cổ và tay.

Được biết, trước đây Quỳnh và Yến là bạn của nhau. Cả hai từng xảy ra mâu thuẫn nhưng chưa giải quyết xong. Sau đó, cả hai chưa từng gặp lại nhau, đến hôm nay thì xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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