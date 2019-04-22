Vụ cô gái xinh đẹp bị rạch nát mặt phải khâu 60 mũi ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân bi kịch

Nạn nhân là chị N.T.Q. (SN 2001, quê Bắc Giang), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 21/4, tại chung cư Cao Nguyên Xanh, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh xảy ra vụ việc cô gái trẻ bị rạch mặt, phải khâu tới 60 mũi gây xôn xao dư luận.

Tại thời điểm trên, Q. xuống chung cư của bạn ở phường Võ Cường (Bắc Ninh) chơi. Tuy nhiên 2 người bạn sống ở đây đều có công việc ra ngoài, Q. ở nhà một mình thì bất ngờ bị 3 cô gái xông vào đánh đập.



Thiếu nữ 18 tuổi bị rạch mặt - Ảnh: Internet

Bị tấn công bất ngờ, Q. chạy trốn vào khu vực bếp thì bị 3 cô gái truy đuổi. Trong lúc giằng co, Q. lấy được chiếc dao rọc giấy để chống trả. Vài phút sau, cô gái tên Y. (SN 2000) trong nhóm cướp được dao rọc giấy, rạch nhiều nhát vào mặt, tay của Q. Hậu quả, Q. bị rạch 7 vết dài từ 5-10 cm trên vùng mặt, cổ, phải khâu 60 mũi.

Hình ảnh xinh đẹp của Q. trước khi bị thương - Ảnh: Internet

Theo CAND, trước đó Q. và Y. cùng một cô gái tên L. thuê nhà ở chung. Sau đó xảy ra xích mích nên Q. ra ngoài thuê phòng khác ở. Khi đi, Q. có mang theo chiếc tủ lạnh và một số đồ đạc khác.

Cho rằng Q. mang đồ đạc của chung của ba người ra khỏi phòng, hai cô gái kia đến đòi đồ và xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Q. bị rạch nhiều nhát trên mặt.

"Giữa Y. và em gái tôi chơi với nhau từ lâu, từng về nhà tôi chơi mấy lần. Không hiểu mâu thuẫn thế nào mà Y. ra tay như vậy. Gia đình tôi rất bức xúc, phẫn nộ, mong đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật", chị gái nạn nhân bức xúc.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.