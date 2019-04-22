Vụ cô gái xinh đẹp bị rạch nát mặt phải khâu 60 mũi ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân bi kịch

Xã hội 22/04/2019 10:54

Sau khi xô xát, Q. bị rạch 7 vết dài từ 5-10 cm trên vùng mặt, cổ, phải khâu 60 mũi. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 21/4, tại chung cư Cao Nguyên Xanh, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh xảy ra vụ việc cô gái trẻ bị rạch mặt, phải khâu tới 60 mũi gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là chị N.T.Q. (SN 2001, quê Bắc Giang), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Tại thời điểm trên, Q. xuống chung cư của bạn ở phường Võ Cường (Bắc Ninh) chơi. Tuy nhiên 2 người bạn sống ở đây đều có công việc ra ngoài, Q. ở nhà một mình thì bất ngờ bị 3 cô gái xông vào đánh đập.

Vụ cô gái xinh đẹp bị rạch nát mặt phải khâu 60 mũi ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân bi kịch - Ảnh 1

Vụ cô gái xinh đẹp bị rạch nát mặt phải khâu 60 mũi ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân bi kịch - Ảnh 2
Thiếu nữ 18 tuổi bị rạch mặt - Ảnh: Internet

Bị tấn công bất ngờ, Q. chạy trốn vào khu vực bếp thì bị 3 cô gái truy đuổi. Trong lúc giằng co, Q. lấy được chiếc dao rọc giấy để chống trả. Vài phút sau, cô gái tên Y. (SN 2000) trong nhóm cướp được dao rọc giấy, rạch nhiều nhát vào mặt, tay của Q. Hậu quả, Q. bị rạch 7 vết dài từ 5-10 cm trên vùng mặt, cổ, phải khâu 60 mũi.

Vụ cô gái xinh đẹp bị rạch nát mặt phải khâu 60 mũi ở Bắc Ninh: Hé lộ nguyên nhân bi kịch - Ảnh 3
Hình ảnh xinh đẹp của Q. trước khi bị thương - Ảnh: Internet

Theo CAND, trước đó Q. và Y. cùng một cô gái tên L. thuê nhà ở chung. Sau đó xảy ra xích mích nên Q. ra ngoài thuê phòng khác ở. Khi đi, Q. có mang theo chiếc tủ lạnh và một số đồ đạc khác.

Cho rằng Q. mang đồ đạc của chung của ba người ra khỏi phòng, hai cô gái kia đến đòi đồ và xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Q. bị rạch nhiều nhát trên mặt.

"Giữa Y. và em gái tôi chơi với nhau từ lâu, từng về nhà tôi chơi mấy lần. Không hiểu mâu thuẫn thế nào mà Y. ra tay như vậy. Gia đình tôi rất bức xúc, phẫn nộ, mong đối tượng gây án phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật", chị gái nạn nhân bức xúc.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Chị ruột cô gái bị tấn công phải khâu 60 mũi: "Mặt em tôi bị rạch như thế thì coi như hết đời người rồi"

Chị ruột cô gái bị tấn công phải khâu 60 mũi: "Mặt em tôi bị rạch như thế thì coi như hết đời người rồi"

Chị gái Q. cho biết, Q. đi làm tại TP Bắc Giang được một thời gian và mới xuống chỗ bạn làm ở TP Bắc Ninh chơi mấy ngày nay. Người gây ra vụ việc với Q. theo chị chính là người bạn từng chơi với nạn nhân.

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