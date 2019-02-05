Cuối năm, chồng dùng mảnh thủy tinh rạch nát mặt vợ vì níu kéo bất thành

Ngay chiều 29 Tết, chị H. bị chồng của mình dùng mảnh thủy tinh rạch nhiều vết ở cổ và mặt.

Chiều qua (4/2), cư dân mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ bị chồng bạo hành, dùng mảnh thủy tinh cứa nhiều nhát vào cổ và mặt khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận tại địa bàn có xảy ra sự việc trên.

Thông tin người phụ nữ bị chồng rạch mặt được dân mạng liên tục chia sẻ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Đất Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 3/2 (tức 29 Tết), nạn nhân là chị H. (cư trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Được biết chị H. kết hôn với người chồng tên H., sinh được 2 người con. Vì bị đánh đập nhiều lần, chị đã ly thân và trở về nhà ba mẹ sinh sống.

Vì níu kéo bất thành, người chồng vũ phu dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm, rạch nhiều nhát lên cổ và mặt vợ - Ảnh: Internet

Sau khi gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, chị H. đi làm thuê ở TP.HCM. Mặc dù sau đó người đàn ông này đã nhiều lần đề nghị vợ quay về sống chung nhưng chị H. không đồng ý.

Đến ngày 3/2, khi vào nhà vợ chơi, người này đã xảy ra xích mích với chị H. Trong lúc mâu thuẫn, người chồng đã dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm, rạch nhiều nhát vào mặt và cổ của vợ khiến nạn nhân mất nhiều máu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bạn bè và người thân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu và thông báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể bắt nguồn từ việc người chồng níu kéo bất thành. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

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