Nghi phạm gây án là Sơn Út Nhên (34 tuổi, chồng cũ của chị La). Nhên xông vào tiệc cưới chém vợ cũ cùng 3 người khác trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc cô dâu bị chém trong tiệc cưới gây xôn xao dư luận, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên đã cho chị Cao Thị La (34 tuổi, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) về nhà tiếp tục điều trị.

Ngay cả khi chị La mang thai, Nhên vẫn uống rượu và đánh đập vợ. Sau khi con gái chào đời thì mâu thuẫn càng lớn nên cả hai ly thân.

Hơn 10 năm trước, chị La và Nhên làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó cả hai vào TP.HCM làm ăn. Tuy nhiên Nhên không chăm chỉ, hay nhậu nhẹt và bài bạc khiến chị La chán nản.

Đầu năm 2017, TAND huyện Trần Đề không công nhận hai người là vợ chồng. Nhên được quyền nuôi con và chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng tối thiểu 600.000 đồng mỗi tháng.

Vài tháng nay, Nhên không chịu nhận tiền cấp dưỡng, thậm chí dọa giết con gái 9 tuổi nếu bà nội bé dám nhận tiền của chị La.

Đầu năm 2019, chị La quyết định tái hôn. Tối 14/5, cả hai đang tổ chức tiệc ở nhà cô dâu thì Nhên xuất hiện. Anh ta lớn tiếng mắng chửi vợ cũ nên được người quen can ngăn đưa về nhà.

Chị La bị chồng cũ đuổi chém trong tiệc cưới - Ảnh: Zing

Người chú bị thương nặng nhất - Ảnh: Zing

Hơn một tiếng sau, Nhên vác dao tới tiệc cưới, đuổi chém chị La 3 nhát vào vai. Lúc này, cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu. Anh Cao Văn Liền (em chị La) và ông Liêu Sen (hàng xóm đến dự tiệc) cũng bị nghi can chém trọng thương.

Nhận tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt, khống chế Nhên đưa về trụ sở. Người dân đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên ông Hòa được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sáng 15/5, chị La được về nhà 30 phút để làm lễ cưới rồi quay vào bệnh viện để trị thương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.