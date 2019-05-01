Gần 1 năm kết hôn, cô dâu 62 tuổi tiết lộ đã lập xong di chúc, nghi chồng trẻ không có phần vì lý do này

Sau khi khiến mọi người hoang mang vì tuyên bố mang bầu, mới đây bà Thu Sao lại gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh mình đang làm giấy tờ ở văn phòng luật sư.

Trước những thắc mắc của mọi người, bà thừa nhận: “Em giỏi vậy, đúng tim đen rồi cảm ơn em”.

Bên cạnh đó, bà Thu Sao còn ghi thêm dòng trạng thái: “Việc cần làm khi còn sáng suốt”. Bên dưới bài viết, một cư dân mạng đoán rằng bà Thu Sao đang viết di chúc phân chia tài sản.

Điều này khiến không ít người tò mò rằng liệu chú rể Hoa Cương sẽ được hưởng bao nhiêu tài sản trong di chúc nhưng cô dâu 62 tuổi không tiết lộ điều này.

Nhiều người đoán trong tờ di chúc trên, chú rể trẻ có thể sẽ không có tên vì cô dâu 62 tuổi chia sẻ rằng những thủ tục trên được tiến hành vào năm 2018, trước khi tái hôn cùng chồng trẻ.

Một số bình luận của cư dân mạng bên dưới bài viết của cô dâu 62 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, bà Thu Sao trước đây đã trải qua một đời chồng. Ở tuổi 62, bà quyết định tái hôn với chú rể Hoa Cương chỉ mới 26 tuổi. Hiện bà Thu Sao đang sở hữu một quán cà phê, 1 spa và một căn nhà ở TP. Cao Bằng.

Cách đây không lâu, bà Thu Sao tuyên bố mình mang thai ở tuổi 62 khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Sau nhiều lần bị vợ chồng cô dâu 62 tuổi lợi dụng để PR, cộng đồng mạng tin rằng đây có thể là một chiêu trò khác của cặp vợ chồng này nhằm thu hút sự chú ý. Mặc dù bị nhiều người "ném đá" nhưng cặp vợ chồng lệch tuổi này vẫn vô tư khoe tình cảm trên mạng xã hội và các buổi livestream.