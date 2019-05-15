Mọi người đang ăn tiệc vui vẻ thì một người đàn ông bất ngờ xông vào, chém cô dâu cùng 3 người thân trọng thương.
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Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra, làm rõ vụ việc cô dâu Sóc Trăng bị chém tại tiệc cưới gây xôn xao dư luận địa phương.
Theo thông tin ban đầu, tối 14/5, chị Cao Thị La (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cùng chú rể đãi tiệc tại nhà.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì chồng cũ của chị La là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ địa phương) cầm dao xông vào xông vào đám tiệc chém 3 nhát vào vai chị La khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.
Lúc này, cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu. Anh Liêu Len và Cao Văn Liền (em chị La) cũng bị nghi can chém trọng thương.
Hiện ông Hòa đang được điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi gây án, Nhên đã bỏ đi. Mọi người rất lo lắng đối tượng sẽ quay lại tiếp tục gây án. Theo người thân, Nhên và chị La ly hôn đã 6 năm nay.
Công an tỉnh Sóc Trăng đang lấy lời khai đối tượng Sơn Út Nhên, điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.