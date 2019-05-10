Cô dâu cau có khi chú rể đòi hôn trong đám cưới: Bất ngờ với gia cảnh của hai bên qua tiết lộ của hàng xóm

Xã hội 10/05/2019 15:14

Hàng xóm của cặp vợ chồng mới cưới đã tiết lộ hoàn cảnh của gia đình hai bên và làm rõ nguyên nhân khiến cô gái khó chịu khi được chồng hôn.

Nhiều ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô dâu lườm nguýt, kiên quyết từ chối nụ hôn của chú rể trong đám cưới nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ai nấy đều vô cùng thắc mắc nguyên nhân tại sao cô dâu lại có thái độ khó chịu, khiến chồng mất thể diện trước gia đình hai bên và quan khách như vậy.

Cô dâu cau có khi chú rể đòi hôn trong đám cưới: Bất ngờ với gia cảnh của hai bên qua tiết lộ của hàng xóm - Ảnh 1
Cô dâu thẳng thừng từ chối nụ hôn của chồng trong đám cưới trước mặt họ hàng hai bên và rất nhiều quan khách - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao vì xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ bị đánh bầm tím mặt mày được cho là của cô dâu trong đoạn clip trên.

Tuy nhiên, mới đây hàng xóm của cô dâu chú rể trong đoạn clip đã lên tiếng khẳng định những thông tin này là không chính xác.

Người này còn cho biết thêm, chú rể trong đoạn clip tên L. (28 tuổi, ngụ Duy Tiên, Hà Nam) là con trai út trong một gia đình. Nhiều năm nay, anh L. mắc bệnh nên nhận thức kém.

Cô dâu cau có khi chú rể đòi hôn trong đám cưới: Bất ngờ với gia cảnh của hai bên qua tiết lộ của hàng xóm - Ảnh 2
Trên thực tế, người phụ nữ bị đánh bầm mặt không phải là cô dâu trong đoạn clip này - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cô dâu là người cùng làng, cũng mắc bệnh liên quan đến nhận thức. Chính vì vậy, trong đám cưới cả hai đã cư xử không được khôn khéo, tế nhị như người bình thường nên mới xảy ra tình huống như trên.

Tại địa phương, chú rể được nhận xét là người hiền lành, sống hòa đồng với hàng xóm còn cô dâu thì sống khép kín, ít giao tiếp với người xung quanh.

Cả hai được họ hàng hai bên giới thiệu, sau một thời gian tìm hiểu thì tiến đến hôn nhân.

Cô dâu cau có khi chú rể đòi hôn trong đám cưới: Bất ngờ với gia cảnh của hai bên qua tiết lộ của hàng xóm - Ảnh 3
Hàng xóm cho biết sau đám cưới, cả hai đang sống rất hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mặc dù trong đám cưới xảy ra chuyện không vui nhưng theo người này, sau lễ cưới hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ.

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