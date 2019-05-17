Kinh hoàng: Nghi án chồng cứa cổ, đâm thủng phổi vợ rồi rạch bụng tự tử tại Hà Tĩnh

Tin nóng 17/05/2019 14:58

Vì mâu thuẫn, người chồng cứa cổ vợ rồi dùng dao rạch bụng tự tử. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người chồng đã không qua khỏi.

Đến trưa nay (17/5), công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng tại ngõ 230, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày vẫn đang được lực lượng công an tiếp tục thực hiện.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị N.T.M (sinh năm 1993) vừa chạy ra khỏi nhà vừa ôm vết thương ở cổ cầu cứu.

Kinh hoàng: Nghi án chồng cứa cổ, đâm thủng phổi vợ rồi rạch bụng tự tử tại Hà Tĩnh - Ảnh 1
Ngôi nhà xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Khi mọi người kiểm tra căn nhà của chị M. thì phát hiện anh L.Đ.T (sinh năm 1982, chồng chị M.) nằm bất động giữa nhà với 1 vết rạch ở bụng, ruột lòi ra ngoài. Ngay lập tức, người dân xung quanh đưa chị M. trong tình trạng cổ bị cứa, trên người có một vết đâm xuyên phổi cùng anh T. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Trên đường đưa đến bệnh viện, anh T. đã tử vong còn chị M. hiện đang được mổ cấp cứu với tiên lượng xấu.

Theo chia sẻ của hàng xóm gia đình chị M., vợ chồng họ cưới nhau đã được 3 năm, chưa có con. Vì mẹ anh T. mất đã lâu nên hiện hai vợ chồng sống với bố anh T.

Chị M. trước đây là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc còn anh T. công tác trong ngành điện lực.

Kinh hoàng: Nghi án chồng cứa cổ, đâm thủng phổi vợ rồi rạch bụng tự tử tại Hà Tĩnh - Ảnh 2
Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Cũng theo thông tin được những người hàng xóm chia sẻ trên báo Nông nghiệp, thời gian gần đây vợ chồng anh T. thường xuyên xảy ra cãi vã. Đôi khi người dân xung quanh vẫn nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau lúc đêm muộn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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