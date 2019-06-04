Bị chê có mùi hôi nồng nặc, thanh niên tạt xăng dọa thiêu sống vợ cũ

Xã hội 04/06/2019 11:39

Cho rằng vợ cũ chê bai mình, Dân rút xăng từ xe máy tạt lên người chị H. dọa đốt rồi tự tử.

Mới đây, VKSND huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ký phê chuẩn lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Dân (SN 1991, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Theo thông tin ban đầu, Dân và chị Nguyễn Thị H. (SN 1996, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) từng là vợ chồng. Khoảng 2 năm trước, TAND huyện Đắk R’lấp đã giải quyết cho 2 người ly hôn, con chung được giao cho chị H. nuôi dưỡng.

Vào khoảng 15 giờ ngày 25/5, sau khi đi uống rượu về, Dân đến nhà vợ cũ để bàn bạc về việc đón mẹ con chị H. về nhà ở. Trong lúc nói chuyện, Dân đòi ôm nhưng bị chị H. từ chối và nói "mùi nồng nặc ai cho mà ôm". Dân tức giận vì cho rằng chị H. chê bai mình nên cả hai xảy ra cự cãi.

Bị chê có mùi hôi nồng nặc, thanh niên tạt xăng dọa thiêu sống vợ cũ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: NĐT

Lời qua tiếng lại, chị H. đuổi Dân về. Dân ôm cục tức về nhà, hút xăng từ xe máy ra bỏ vào chai nước ngọt rồi cầm đến nhà chị H. Khi phát hiện Dân cầm chai xăng đến, chị H. hoảng sợ chạy vào trong giường trốn. Dân đuổi theo, mở nắp chai tạt xăng lên khắp người vợ cũ.

Sau đó, Dân đi ra ngoài rút chiếc bật lửa từ trong túi ra dọa đốt. Chị H. hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Dân cầm bật lửa ném ra ngoài sân, làm vỡ bật lửa và tiếp tục chửi bới, đe dọa sẽ giết chị H. Hàng xóm phát hiện sự việc chạy đến can ngăn thì Dân bỏ về.

Sợ Dân quay lại gây bất lợi cho gia đình nên bà T. (mẹ chị H.) đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp. Tại trụ sở công an, Dân khai nhận đã đem xăng và bật lửa ga đến nhà chị H. nhằm mục đích thiêu sống vợ cũ rồi tự tử.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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