Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 6/6, ông Trương Văn V. (45 tuổi) đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị bà Châu Thị Ngọc T. (43 tuổi) lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Mới đây, tại xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) xảy ra vụ việc vợ tưới xăng đốt chồng gây xôn xao dư luận địa phương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc có thể do bà T. bực tức chồng ham mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi. Trước đó gia đình từng phải bán xe cùng nhiều tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc cho ông V.

Nghe tiếng ông V. kêu cứu thất thanh, người dân chạy sang đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vợ tẩm xăng thiêu sống chồng ở Long An - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, tại thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cũng xảy ra vụ tẩm xăng thiêu sống vì mâu thuẫn gia đình.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28/3, Trần Thuận Thuyên (35 tuổi, trú huyện Phú Hòa) mua xăng mang về nhà vợ ở thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Do đã có xích mích từ trước cộng thêm việc khi về nhà thấy vợ ngồi thêu tranh mà không chịu nấu cơm, không hỏi han mình nên Thuyên tức giận. Lúc này, Thuyên nhớ lại chuyện nhiều ngày trước đó chị Ngân cũng không nấu cơm, còn nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ nên nung nấu ý định sát hại vợ.

Đến 23 giờ cùng ngày, Thuyên cầm chai xăng để lên bàn trong phòng ngủ. Khi chị Ngân vừa đi ngang thì Thuyên lao ra ôm chặt, kéo đè lên giường, tưới xăng khắp người rồi châm lửa đốt.

Bị lửa thiêu sống, chị Ngân vùng chạy thoát thân nhưng Thuyên đã kéo tay nạn nhân giữ lại trong phòng. Chỉ đến khi bị lửa bắt vào 2 cánh tay, cháy vùng ngực, mặt, Thuyên mới chịu buông vợ ra. Chị Ngân nhân cơ hội vùng chạy, dập tắt lửa rồi mở cửa đưa hai con đang ngủ trong nhà ra ngoài kêu cứu.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa vợ chồng Thuyên đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, hai bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Qua thăm khám, Thuyên bị bỏng, không nguy hiểm tính mạng, còn chị Ngân bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể biến dạng.