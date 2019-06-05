Theo đó, vào năm 18 tuổi, chị Trang về Hưng Yên làm công nhân may. Tại đây, chị được người quen giới thiệu với Phạm Trọng Pháp (làm nghề MC đám cưới, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên).

Cách đây 3 năm, vụ việc cô gái trẻ bị chồng tẩm xăng thiêu sống khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. Bị chính người chồng mà mình yêu thương hãm hại, chị Hoàng Thị Trang (sinh năm 1991, ngụ tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) không chỉ đau đớn về thể xác mà tinh thần cũng suy sụp.

Trong suốt khoảng thời gian chung sống với Pháp, chị Trang phát hiện tính cách thật của chồng hoàn toàn khác so với những gì trước đó anh ta thể hiện.

Thấy chị Trang có nhan sắc, Pháp tìm đủ mọi cách để theo đuổi. Sau một thời gian tìm hiểu, thấy người này có chí làm ăn lại có công việc ổn định nên chị Trang đã đồng ý kết hôn.

Không chỉ sa đà trong nhậu nhẹt, anh ta còn rất vũ phu. Pháp không chỉ dùng dao, kéo tấn công vợ mà còn bắt cô khỏa thân đứng ngoài đường, nhảy xuống ao trong khi trời sắp sang đông. Mặc dù người thân, hàng xóm đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh ta chẳng những không nghe mà còn cầm dao dọa giết.

Không thể tiếp tục việc bị chồng đánh đập, mắng chửi nên chị Trang đã đề nghị ly hôn, ôm con về quê nhà ở Yên Bái. Ngay khi biết tin, Pháp đã thuê xe taxi từ Hưng Yên về Yên Bái, cầm dao ép vợ quay về với mình.

Vào ngày 16/12/2016, gia đình hai bên đã họp lại với nhau để giảng hòa. Sau khi tan họp, người đàn ông này bất ngờ nhốt chị Trang vào phòng riêng, khóa trái cửa rồi dùng xăng tẩm lên người cả hai, châm lửa đốt.

Chị Trang bị bỏng 65%, gương mặt bị biến dạng - Ảnh: Internet

Ngôi nhà cháy rụi, chị Trang và Pháp được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả, cơ thể chị Trang bị bỏng 65%, còn Pháp sau một tuần nhập viện đã qua đời.

Sau nhiều tháng điều trị, chị Trang được đưa về nhà mẹ để người thân chăm sóc. Lần đầu tiên nhìn thấy mình trong gương, chị từng có ý định tìm đến cái chết. Thế nhưng sau đó vì nghĩ đến các con mà chị lại gắng gượng sống.

Nhờ động lực đó mà trong suốt 3 năm qua, chị Trang đã kiên cường vượt qua 9 lần phẫu thuật, mỗi ca kéo dài đến 7 – 8 tiếng đồng hồ.

Sau 3 năm, cuộc sống của chị Trang đã dần ổn định. Giờ đây chị chỉ mong có thể đoàn tụ với hai con của mình - Ảnh: Internet

Giờ đây, cuộc sống của chị Trang đã dần ổn định hơn khi chị vừa bán hàng online vừa chuẩn bị cho các cuộc phẫu thuật sắp tới. Mong ước lớn nhất của chị chính là sớm ngày bình phục, mua được một ngôi nhà riêng để đón các con về ở chung.