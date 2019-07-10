Liên quan đến vụ việc chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt đến gãy xương, người vợ tiết lộ khi biết chị mang thai, người đàn ông họ Kim này từng bắt chị bỏ con.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng Việt Nam và Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ với đoạn clip quay cảnh chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt dã man ngay trước mặt con nhỏ. Theo thông tin từ Korea Herald, người đàn ông họ Kim (36 tuổi) này và chị T.G quen biết nhau cách đây 5 năm khi cùng làm việc tại một nhà máy trong khu công nghiệp ở Yeongam (Hàn Quốc). Vào tháng 4/2016, chị T.G thông báo với người chồng Hàn Quốc (lúc này cả hai chưa kết hôn) mình có thai thì anh ta yêu cầu chị phá thai. Tuy nhiên, chị G. không đồng ý nên bỏ về nước. Đến tháng 4 năm nay, sau khi xét nghiệm ADN xác nhận đứa trẻ là con mình, anh ta đã đưa cả hai mẹ con sang Hàn Quốc.

Người chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt bị áp giải đến tòa - Ảnh: Internet Thế nhưng chưa được bao lâu thì người chồng này lại giở thói côn đồ, đánh đập vợ dã man ngay trước mặt đứa con. Tối ngày 4/7 vừa qua, anh ta nhốt, đánh đập vợ suốt 3 tiếng đồng hồ khiến nạn nhân bị gãy xương sườn phải nhập viện điều trị. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông họ Kim đã dồn nạn nhân vào góc tường sau đó đấm liên tiếp vào đầu, bụng vợ, mặc nạn nhân và đứa con khóc lóc. Sau cùng vì quá sợ hãi, đứa trẻ đã bỏ chạy. Được biết lần đầu tiên nạn nhân bị chồng đánh là ngay tại Việt Nam. Trước khi cả hai đến với nhau, người đàn ông họ Kim từng trải qua hai cuộc hôn nhân với những người vợ Hàn Quốc. Sau mỗi lần ly hôn, người này đều giao con cho vợ chăm sóc.

Khi bị cảnh sát bắt, người này nói với các phóng viên rằng những người đàn ông khác cũng như vậy nên trường hợp của mình cần được xem xét lại. Người đàn ông này cho rằng những người đàn ông Hàn Quốc khác cũng giống như mình nên cần được xem xét lại - Ảnh: Internet Hình ảnh chồng Hàn Quốc bạo hành vợ Việt gây bức xúc - Ảnh cắt từ clip Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đến thăm hỏi nạn nhân và làm việc với Trung tâm nhân quyền phụ nữ kết hôn di trú tỉnh Nam Jeolla và cảnh sát địa phương. Chị T.G cho biết hiện chị chỉ hy vọng được các cơ quan chức năng hỗ trợ để được cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo tương lai cho con. Đồng thời, chị muốn ly dị chồng và được hưởng quyền nuôi con. Chị cũng có nguyện vọng mời mẹ đẻ sang Hàn Quốc để giúp đỡ trong thời gian khó khăn. Hiện các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam đang hỗ trợ nạn nhân trong quá trình xét xử vụ án để đảm bảo quyền lợi chính đáng và nguyện vọng của chị.

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