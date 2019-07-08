Clip chồng Hàn đánh đập vợ Việt dã man trước mặt con nhỏ: ‘Chẳng phải tao đã nói mày không còn ở Việt Nam hả?’

Xã hội 08/07/2019 09:21

Ngay trước mặt đứa con nhỏ, người chồng Hàn đánh vợ Việt Nam vô cùng tàn nhẫn, mặc kệ nạn nhân khóc lóc van xin.

Vào ngày 7/7, cảnh sát Hàn Quốc xác nhận đã bắt giữ nghi phạm 36 tuổi trong đoạn clip ghi lại cảnh chồng Hàn đánh vợ có quốc tịch Việt Nam dã man ngay trước mặt con nhỏ được lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông này vừa chửi thề, vừa đấm đá tàn bạo vào người vợ, thậm chí anh ta còn dùng vỏ chai rượu để đánh. Trong khi đó, đứa con trai 2 tuổi đang đứng gần đó. Bé khóc to khi nhìn thấy mẹ bị đánh đập. 

Trong lúc đánh vợ, người đàn ông này hét lớn: “Chẳng phải tao đã nói mày không còn ở Việt Nam hả?”.

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Người chồng Hàn đánh vợ dã man ngay trước mặt con trai 2 tuổi - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Allkpop, sự việc xảy ra vào ngày 4/7 vừa qua tại Yeongam, tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc). Người chồng đã đánh đập vợ trong suốt 3 giờ đồng hồ. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân bị đánh vì không thể nói tiếng Hàn trôi chảy. Vụ việc được một người đồng hương của nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng vào ngày 5/7 vừa qua. Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát Hàn Quốc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến khoảng 5 giờ chiều 6/7, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

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Người chồng hiện đã bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh cắt từ clip

Vụ bạo hành khiến nạn nhân bị gãy xương sườn phải nhập viện điều trị. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai với cảnh sát rằng vào thời điểm xảy ra sự việc anh ta say rượu nên mới ra tay đánh vợ.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là người Việt Nam. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi vũ phu của người chồng Hàn Quốc. Số khác cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ đang nuôi mộng lấy chồng nước ngoài để đổi đời.

“Nhìn chị vợ bị đánh đập dã man mà xót xa. Hy vọng cảnh sát Hàn Quốc sẽ xử lý thích đáng gã chồng vũ phu này”, K.L bình luận.

“Các cô gái nuôi mộng lấy chồng nước ngoài mong đổi đời thì nhìn vào tấm gương này đây. Cẩn thận không có tiền mà còn rước họa vào thân, dù sao sống gần cha, gần mẹ và hiểu ngôn ngữ của nhau vẫn tốt hơn”, một cư dân mạng khuyên.

Clip chồng dùng nón bảo hiểm đánh vợ bầu trước mặt con nhỏ khiến người đi đường bức xúc

Clip chồng dùng nón bảo hiểm đánh vợ bầu trước mặt con nhỏ khiến người đi đường bức xúc

Mặc dù có hai con nhỏ đứng đó, người chồng vẫn dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào chị vợ đang mang bầu ngay giữa đường khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình

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