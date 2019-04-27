Bị đăng tin nhắn với chồng người khác lên Facebook, cô giáo thách thức 'chị nhiều bồ lắm, chồng em là cái chi’ rồi đến nhà đánh vợ đồng nghiệp

Xã hội 27/04/2019 09:00

Sau khi đăng những tin nhắn giữa chồng mình và một cô giáo lên mạng, người vợ đã bị hành hung ngay tại nhà.

Hôm qua (26/4), trao đổi với báo chí, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc chị Lê Thị Thanh Trang (sinh năm 1985, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) gửi đơn tố cáo về việc chị bị cô giáo H.T.H, đồng nghiệp của chồng mình đến nhà hành hung.

Theo đơn tố cáo, thời gian gần đây chị phát hiện chồng mình và đồng nghiệp có nhiều tin nhắn thân mật. Dù chị đã nhiều lần cảnh báo cả hai nhưng họ vẫn không dừng lại.

Bị đăng tin nhắn với chồng người khác lên Facebook, cô giáo thách thức 'chị nhiều bồ lắm, chồng em là cái chi’ rồi đến nhà đánh vợ đồng nghiệp - Ảnh 1
Những tin nhắn thách thức giữa chị Trang và cô H. - Ảnh: Internet

Nghi ngờ chồng mình và đồng nghiệp có mối quan hệ bất chính, từ tháng 2/2019 chị Trang đã liên lạc với chồng cô H. để giải quyết vụ việc. Biết được điều này, nữ giáo viên đã nhiều lần nhắn tin thách thức chị Trang. Cả hai đã có nhiều tin nhắn xúc phạm nhau.

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, sáng 18/4, chị Trang chụp lại những tin nhắn giữa hai người rồi đăng lên Facebook. Đến trưa cùng ngày, trong lúc chị đang ngủ thì cô H. cùng một người đàn ông xông vào nhà ném điện thoại chị vỡ nát, sau đó túm tóc rồi tát, đấm túi bụi vào mặt và đầu nạn nhân. 

Bị đăng tin nhắn với chồng người khác lên Facebook, cô giáo thách thức 'chị nhiều bồ lắm, chồng em là cái chi’ rồi đến nhà đánh vợ đồng nghiệp - Ảnh 2
Hiện chị Trang vẫn đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau khi bị đánh, nạn nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kiểm tra não và sức khỏe của mình. Tuy nhiên, sau đó chị lại tiếp tục bị đau đầu và choáng nên ngày 20/4, người thân đã đưa chị vào bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để tiếp tục điều trị.

Kết quả khám bệnh cho thấy đỉnh đầu chị Trang bị sưng, cổ tay bị tụ máu, đầu vẫn đau âm ỉ và chóng mặt nên vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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