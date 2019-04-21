Bỏ chồng con đi ngoại tình, người phụ nữ đáp trả khi bị bóc phốt: ‘Tôi sắp làm thủ tục li hôn, vợ anh ấy cũng có bồ rồi nhé’

Xã hội 21/04/2019 11:28

Mặc dù đã có chồng con nhưng người phụ nữ này vẫn qua lại với chồng người khác. Sau khi bị bóc phốt trên mạng, cô ta không hề sợ hãi mà còn đăng một status dài để đáp trả.

Thông thường, khi bị bóc phốt trên mạng, những cô bồ nhí sẽ chọn cách im lặng hoặc xin lỗi để mọi chuyện trôi qua. Tuy nhiên, có không ít người lên tiếng phản pháo như trường hợp dưới đây.

Theo đó, người phụ nữ này bị bóc phốt trên mạng vì đã qua lại với chồng người khác lại còn lên tận phòng ngủ của vợ nhân tình để “check in”.

Bỏ chồng con đi ngoại tình, người phụ nữ đáp trả khi bị bóc phốt: ‘Tôi sắp làm thủ tục li hôn, vợ anh ấy cũng có bồ rồi nhé’ - Ảnh 1
Cô bồ nhí bị bóc phốt trên mạng - Ảnh chụp màn hình

Đối với cộng đồng mạng, những “con giáp thứ 13” luôn bị chỉ trích không thương tiếc. Đặc biệt là người này đã có chồng con, còn người đàn ông kia cũng đã có gia đình và chưa ly hôn.

Thế nhưng khi bị lên án thì người này đã viết một status dài để phản pháo:

“Ok ok chính chủ đây

Thứ nhất: Tôi và T. vợ anh ấy đã nói chuyện với nhau từ trước, thậm chí cả 2 bên nhà cả tôi và anh ấy đều đã nói chuyện thẳng thắn với nhau từ lâu, tôi đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn và cả anh ấy cũng vậy, chúng tôi công khai chứ có giấu giếm đâu.

Thứ 2: Mọi người đều đang chửi tôi vì cái văn phong ở trên ảnh, mà không hiểu vấn đề ở đây là đoạn sau tôi đã biết đấy không phải là T. vợ anh ấy rồi. Vì tôi và T. đã nói chuyện với nhau, thậm chí là gặp rồi. Tôi cố tình nói thế để trêu tức đấy, có thấy là đoạn đầu 2 cái cách nói chuyện của tôi khác hẳn nhau không?

Thậm chí là vừa mới lúc nãy đây anh ấy còn nhắn tin hỏi là: ‘Ai đấy, mày thích lôi chuyện của nhà tao lên mạng không, mày làm cùng với T. đúng không, có cần tao lên gặp mày không?’. Thì nick đó chặn luôn. Hèn hạ. Lập nick ảo để kêu tôi làm gái, nhưng lập 2 cái nick 2 cái avatar giống nhau, ngu thật.

Bỏ chồng con đi ngoại tình, người phụ nữ đáp trả khi bị bóc phốt: ‘Tôi sắp làm thủ tục li hôn, vợ anh ấy cũng có bồ rồi nhé’ - Ảnh 2
Người này lên tiếng đáp trả khi bị mắng chửi - Ảnh chụp màn hình

Thứ 3: Tối qua tôi không hề lên nhà anh ấy, anh ấy về nhà 1 mình để chắt rượu, và gửi cái ảnh đấy cho tôi, tôi lưu lại và up lên Facebook, chứ tôi không bao giờ cần ngủ trên cái phòng đấy nhé. Thiếu chỗ ở quá cơ haha!

Thứ 4: T. vợ anh ấy cũng có người khác rồi nhé, đăng cả ảnh nắm tay nhau lên mạng cơ, mới tuần trước chứ đâu. Có phải yêu chồng còn tình cảm với chồng đâu mà chúng mày phải khóc thuê thế?

Còn những đứa nào ngoạc mồm ra chửi tôi nhé, thích thì ra đây gặp thẳng mặt tôi chửi, không phải ở đấy mà gõ phím đâu. Chuyện người lớn, đừng có lôi trẻ con vào, rủa người khác thì lo cho cái bản thân trước ý. Còn tôi chẳng bao giờ quan tâm chúng mày chửi và nghĩ gì về tôi, vì tôi sống cuộc đời tôi chứ không phải chúng mày, nên tao có cần phải đọc mấy comment của chúng mày đâu. Thế nhớ, ngồi đấy mà bàn tán với nhau”.

Qua những gì người phụ nữ này đã viết, nhiều người cho rằng cô ta không hề thấy có lỗi hay ân hận về việc bỏ chồng con đi ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình.

Không những vậy, người này còn cho rằng cả hai đều sắp ly hôn nên việc đến với nhau chẳng có gì là sai trái. Thái độ thách thức của "tiểu tam" khiến cộng đồng mạng nổi cơn thịnh nộ. 

Dù chưa rõ thực hư nhưng vụ việc vẫn đang được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là các chị em phụ nữ.

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