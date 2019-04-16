Mới đây nhất, một bà vợ đau đớn chia sẻ về việc chồng mình ngoại tình trên mạng xã hội khiến hội chị em vô cùng tức giận.

Ngoại tình luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt là chị em phụ nữ. Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được gọi là “ con giáp thứ 13 ” và khiến các bà vợ sôi sục mỗi khi được nhắc đến.

Người vợ viết: “Tâm sự với các mẹ có hoàn cảnh như em. Sau 1 năm từ khi phát hiện chồng cặp bồ, có chị nào trở lại trạng thái ban đầu được không? Mặc dù chồng đã biết hối cải nhưng trong thâm tâm em thi thoảng nghĩ lại vẫn cay và trào lên nỗi uất hận vô cùng.

Theo lời kể, chị phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái khác. Anh chồng thường xuyên nói xấu vợ thậm chí còn hứa hẹn sẽ ly hôn để đến với nhân tình. Chỉ khi người vợ biết đến sự tồn tại của cô bồ nhí và “bóc phốt” trên mạng xã hội thì mọi việc mới dừng lại.

Uất hận con người đã gắn bó cùng mình bao nhiêu năm mà nỡ sau lưng vợ nói xấu vợ, nào là không yêu, rồi còn hứa hẹn với bồ 2 năm nữa sẽ cố gắng thu xếp bỏ vợ để lấy bồ, uất hận vì họ cặp cạch nhau đúng lúc mình đang chửa đẻ không thể làm gì được họ. Uất vì bồ còn ngang nhiên tặng sách để mình dạy con, muốn làm mẹ kế con mình không con mình tội nghiệp.

Những tin nhắn giữa chồng và nhân tình bị người vợ phát hiện - Ảnh: Internet

Chỉ đến khi mình cho hết lên trên mạng, bồ sợ bị ảnh hưởng đến gia đình nó mới gọi điện xin lỗi kêu tha cho nó, đừng làm ảnh hưởng đến gia đình nó. Lúc đó vì nghĩ con còn nhỏ sức khỏe mình còn yếu nên mình cho qua. Nhưng 1 năm qua nỗi căm hận không nguôi được các mẹ ạ.

Tình cảm vợ chồng có cố cũng không cảm thấy như xưa, vì mỗi lần mà nhìn mặt chồng lại nghĩ đến cái cảnh hắn lên giường quằn quại với con đàn bà khác. Có lúc như người bị trầm cảm ấy các mẹ ạ, em còn muốn tung hê hết lên cho người thân đồng nghiệp nó biết bộ mặt giả tạo của nó, bởi núp sau cái bóng bác sĩ là 1 người đàn bà trắc nết, vậy mà hàng ngày vẫn lên mạng rao giảng về đạo đức, về nhân văn về cống hiến cho cộng đồng mà em buồn nôn ạ.

Em có nên cho nó 1 vố nữa cho nhớ đời cái thói muốn làm mẹ kế con em không các mẹ?”.

Kèm theo đó, người vợ này còn đăng thêm những bức ảnh chụp lại tin nhắn mùi mẫn của chồng mình và bồ nhí. Qua những tin nhắn đó, có thể thấy đây là một người phụ nữ có học thức, nói chuyện nhẹ nhàng.

Trong những tin nhắn đó, người phụ nữ này liên tục nhắc đi nhắc lại: “Cưng sẽ chẳng bao giờ gặp được người phụ nữ thứ 2 như em”. Thậm chí, cô ta còn tính luôn cả việc làm mẹ kế, mua sách về để người chồng dạy con.

Người phụ nữ này cho rằng chỉ có cô ta mới xứng đáng là mẹ kế của đứa trẻ - Ảnh: Internet

Cô bồ mua sách để nhân tình dạy con khiến chị em tức 'sôi máu' - Ảnh: Internet

Cô bồ nhí tự nhận mình là trơ trẽn nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện khiến chị em phụ nữ vô cùng tức giận vì sự trơ trẽn của kẻ thứ ba. Nhiều cư dân mạng khuyên người vợ nên một lần thẳng thắn với chồng mình để tránh những trường hợp tương tự về sau dù mọi chuyện đã là quá khứ. Họ cho rằng nếu người vợ vẫn tiếp tục im lặng, một mình nghĩ về quá khứ thì sẽ rất dễ bị trầm cảm.

Dù chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.