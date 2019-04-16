Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’

Xã hội 16/04/2019 14:58

Tự nhận là người có học thức nhưng người phụ nữ này lại chọn làm kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình người khác khiến nhiều chị em bức xúc.

Ngoại tình luôn là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, đặc biệt là chị em phụ nữ. Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được gọi là “con giáp thứ 13” và khiến các bà vợ sôi sục mỗi khi được nhắc đến.

Mới đây nhất, một bà vợ đau đớn chia sẻ về việc chồng mình ngoại tình trên mạng xã hội khiến hội chị em vô cùng tức giận.

Theo lời kể, chị phát hiện chồng mình qua lại với một cô gái khác. Anh chồng thường xuyên nói xấu vợ thậm chí còn hứa hẹn sẽ ly hôn để đến với nhân tình. Chỉ khi người vợ biết đến sự tồn tại của cô bồ nhí và “bóc phốt” trên mạng xã hội thì mọi việc mới dừng lại.

Người vợ viết: “Tâm sự với các mẹ có hoàn cảnh như em. Sau 1 năm từ khi phát hiện chồng cặp bồ, có chị nào trở lại trạng thái ban đầu được không? Mặc dù chồng đã biết hối cải nhưng trong thâm tâm em thi thoảng nghĩ lại vẫn cay và trào lên nỗi uất hận vô cùng.

Uất hận con người đã gắn bó cùng mình bao nhiêu năm mà nỡ sau lưng vợ nói xấu vợ, nào là không yêu, rồi còn hứa hẹn với bồ 2 năm nữa sẽ cố gắng thu xếp bỏ vợ để lấy bồ, uất hận vì họ cặp cạch nhau đúng lúc mình đang chửa đẻ không thể làm gì được họ. Uất vì bồ còn ngang nhiên tặng sách để mình dạy con, muốn làm mẹ kế con mình không con mình tội nghiệp.

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 1

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 2
Những tin nhắn giữa chồng và nhân tình bị người vợ phát hiện - Ảnh: Internet

Chỉ đến khi mình cho hết lên trên mạng, bồ sợ bị ảnh hưởng đến gia đình nó mới gọi điện xin lỗi kêu tha cho nó, đừng làm ảnh hưởng đến gia đình nó. Lúc đó vì nghĩ con còn nhỏ sức khỏe mình còn yếu nên mình cho qua. Nhưng 1 năm qua nỗi căm hận không nguôi được các mẹ ạ.

Tình cảm vợ chồng có cố cũng không cảm thấy như xưa, vì mỗi lần mà nhìn mặt chồng lại nghĩ đến cái cảnh hắn lên giường quằn quại với con đàn bà khác. Có lúc như người bị trầm cảm ấy các mẹ ạ, em còn muốn tung hê hết lên cho người thân đồng nghiệp nó biết bộ mặt giả tạo của nó, bởi núp sau cái bóng bác sĩ là 1 người đàn bà trắc nết, vậy mà hàng ngày vẫn lên mạng rao giảng về đạo đức, về nhân văn về cống hiến cho cộng đồng mà em buồn nôn ạ.

Em có nên cho nó 1 vố nữa cho nhớ đời cái thói muốn làm mẹ kế con em không các mẹ?”.

Kèm theo đó, người vợ này còn đăng thêm những bức ảnh chụp lại tin nhắn mùi mẫn của chồng mình và bồ nhí. Qua những tin nhắn đó, có thể thấy đây là một người phụ nữ có học thức, nói chuyện nhẹ nhàng.

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 3

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 4Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 5

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 6

Trong những tin nhắn đó, người phụ nữ này liên tục nhắc đi nhắc lại: “Cưng sẽ chẳng bao giờ gặp được người phụ nữ thứ 2 như em”. Thậm chí, cô ta còn tính luôn cả việc làm mẹ kế, mua sách về để người chồng dạy con.

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 7

Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 8
Người phụ nữ này cho rằng chỉ có cô ta mới xứng đáng là mẹ kế của đứa trẻ - Ảnh: Internet
Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 9
Cô bồ mua sách để nhân tình dạy con khiến chị em tức 'sôi máu' - Ảnh: Internet
Bồ nhí cướp chồng còn đòi làm mẹ kế khiến chị em sôi máu: ‘Anh không nỗ lực để mẹ kế là em thì tội con lắm’ - Ảnh 10
Cô bồ nhí tự nhận mình là trơ trẽn nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện khiến chị em phụ nữ vô cùng tức giận vì sự trơ trẽn của kẻ thứ ba. Nhiều cư dân mạng khuyên người vợ nên một lần thẳng thắn với chồng mình để tránh những trường hợp tương tự về sau dù mọi chuyện đã là quá khứ. Họ cho rằng nếu người vợ vẫn tiếp tục im lặng, một mình nghĩ về quá khứ thì sẽ rất dễ bị trầm cảm.

Dù chưa có thêm thông tin gì thêm nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Bị phát hiện ngoại tình với chồng bạn thân, ‘bồ nhí’ phân trần: ‘Mẹ tao bị ung thư, tao chết mày có hài lòng?’

Bị phát hiện ngoại tình với chồng bạn thân, ‘bồ nhí’ phân trần: ‘Mẹ tao bị ung thư, tao chết mày có hài lòng?’

Sau khi bị bạn thân phát hiện ngoại tình với chồng của bạn thân, cô gái nhắn tin xin lỗi và hy vọng bạn sẽ bỏ qua vì mẹ đang mắc bệnh ung thư.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ bắt quả tang chồng ngoại tình cướp chồng người khác bồ nhí của chồng con giáp thứ 13 người thứ ba chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản