Mới đây, câu chuyện đau buồn của một người vợ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều chị em bức xúc.

Lâu nay, chuyện ngoại tình luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Mọi người bảo mình có tướng phu thê đó, chắc họ nhìn nhầm anh nhỉ. Và em cũng nhầm, cái nhầm lớn nhất của đời em. Sau 12 năm hy sinh và cống hiến cho gia đình, thì giờ đây anh đang vui vẻ bên người khác.

Có lẽ anh đã quên hết những ngày chúng mình còn ở cái phòng 10m vuông. Giờ thì nhà tầng xe hơi rồi anh nhỉ? Năm đó cưới em, anh 27 tuổi thậm chí chưa có một cái gì trong tay. Em vẫn bất chấp để đến được với anh. Mặc cho cả gia đình hai bên đều ngăn cấm. Ngày cưới em cũng đã rất buồn vì số tiền mừng của họ hàng anh chị cũng bị trộm cạy tủ lấy sạch. Đó là em còn không có bầu trước đấy.

Những lúc chồng nghèo khó, chị luôn ở bên cạnh không một lời than vãn - Ảnh: Internet

Giờ anh chửi em là lừa đảo anh, chui vào nhà anh lừa tình. Anh tài giỏi quá. Nhà anh giàu có quá để em phải chui vào lừa anh! Anh này, làm gì thì làm nói gì thì nói hãy suy nghĩ. Một chút nha anh....

Có lẽ anh cho rằng nhà sạch, quần áo gọn gàng, cơm ngon, những đứa con của mình lớn lên là điều hiển nhiên?

Anh có nhớ ngày mới sinh bé P., vợ chồng mình còn nghèo lắm, em phải đi vay tiền để mua sữa cho con. Phải đi mót rau muống trên đồng về hai vợ chồng ăn đó... Chắc anh không còn nhớ những gì hai vợ chồng mình từng trải qua cùng nhau năm tháng nghèo đói đó. Nhưng em vẫn nhớ phải có những ngày cực khổ đó thì mình mới có ngày hôm nay.

Những vết thương người vợ tội nghiệp phải hứng chịu khi chồng ngoại tình - Ảnh: Internet

Hạnh phúc của em là gì? Là em nhận ra anh như vậy sớm hơn, không muộn như thế này. Thỉnh thoảng em lại kể cho anh nghe nhé, hôm nay em mệt chỉ nhớ được vậy thôi. Em cũng thấy mệt mỏi quá. Nhưng chúng mình vẫn là vợ chồng anh nhỉ. Vợ vẫn yêu chồng lắm.

Các cụ có câu ‘gái… hay già mồm’. Cướp chồng em. Nhưng không, em chỉ là cho mượn tạm thôi. Để nó chăm sóc chồng em, cho em đi làm kiếm tiền nuôi con.

Những lúc anh nóng giận đánh em, em cũng đau lắm. Đau nhiều lắm cả thể xác và tinh thần.

Thương và yêu anh nhiều lắm. Chồng yêu của em!”.

Câu chuyện của người vợ khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc. Mọi người chẳng những không tiếc lời “ném đá” người chồng bội bạc mà còn trách người vợ vì quá yếu đuối. Bởi vì, dù bị chồng đối xử bội bạc, chị vẫn khẳng định bản thân còn yêu anh ta rất nhiều.

Tin nhắn người chồng gửi cho vợ sau khi đánh đập nạn nhân dã man - Ảnh: Internet

“Đối với người phụ nữ đó là một điều quá đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Bố mình thỉnh thoảng cũng đánh mình bằng những trận đòn rất khủng khiếp, ông liên tục tát vào mặt mình có khi toạc cả máu. Đau lắm, tủi thân nữa... Nhưng mọi chuyện cũng qua rồi. Nhưng mình từng dặn với lòng sau này dù có như thế nào mình cũng sẽ không bao giờ lấy một người chồng vũ phu, bảo thủ, và chỉ biết đánh đập người khác để thỏa mãn tức giận. Bố là người thương mình, nhưng mỗi lần bị đánh mình lại thấy bố như một con người khác. Có thể vì thế nên giờ mình vẫn còn ám ảnh. Lấy chồng là duyên nợ, đã về chung một nhà ít nhiều gì cũng là một phần lớn của đối phương, nên mình muốn được tôn trọng chứ không phải bất đồng quan điểm là đè nhau ra đánh đập, rồi mang hận nuốt cay vào lòng”, N.H viết.

“Đúng là nghèo cùng nhau thì dễ chứ có được tí của rồi thì lại quên mất lúc không có 1 đồng dính túi thì ai là người ở bên mình. Bởi vậy cuộc đời bạc bẽo lắm”, U.N bức xúc.

“Đến nước này rồi, chị còn không chịu ly hôn. Vẫn cố gắng níu kéo để chịu khổ hay sao? Dù sao, đó cũng là cuộc sống của chị và gia đình. Hy vọng về sau chị sẽ không hối hận”, một cư dân mạng trách chị vợ quá yếu đuối.

Hiện tại, dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.