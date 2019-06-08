Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng cầm nón bảo hiểm đánh vợ ngay giữa đường khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Từ trước đến nay, hành động đánh đập vợ con luôn bị xã hội lên án gay gắt. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chồng sẵn sàng dùng vũ lực với vợ mình khi không hài lòng việc gì đó.

Điều đáng nói ở đây là người vợ đang mang bầu và lúc xảy ra sự việc còn có hai đứa trẻ (được cho là con của cặp vợ chồng này) đứng đó, chứng kiến hết tất cả mọi việc.

Cụ thể, tài khoản B.C chia sẻ trên mạng xã hội: “Chị vợ đang có bầu mà đứng chịu trận cho thằng chồng đánh mình đứng mà thấy xót xa, tức nhưng không làm gì được. Sơ sơ thì biết là chị vợ ghen gì đó mà thằng chồng đang say”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, ban đầu cặp vợ chồng này đứng cãi nhau. Người chồng tát vào mặt vợ rồi lại xe lấy nón bảo hiểm đánh thẳng vào đầu vợ mình. May mắn là chị vợ phản ứng kịp thời, dùng tay đỡ lại mới không bị thương nặng. Lúc này, hai đứa trẻ đứng đó chứng kiến hết cảnh bạo lực giữa cha mẹ mình.

Mặc dù vợ đang mang thai nhưng người đàn ông này vẫn dùng nón bảo hiểm đánh đập ngay trước mặt con nhỏ - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, vì sợ con bị thương nên chị vợ đã bảo hai con mình vào trong. Người chồng lại tiếp tục cầm nón bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt vợ mình dù có nhiều người đến can ngăn. Đánh xong, người này lên xe bỏ đi để mặc vợ dẫn hai con nhỏ đứng bơ vơ ngoài đường.

Ngay khi được đăng tải, sự việc trên thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh của chị vợ và bức xúc trước hành động vũ phu của người chồng này.

"Xót quá, khi có bầu chồng mình chỉ vô tâm xíu là mình đã tủi thân khóc như mưa rồi. Vậy mà chị ấy bị như vậy, lầm lũi dắt 2 đứa con về nhà mẹ vừa nhục nhã vừa đau đớn lại sợ ba mẹ ruột đau lòng. Trong lòng chị chắc đang đau thấu tận xương tủy, xót quá", Y.N chia sẻ.

“Nếu không yêu thì đừng cưới, cưới rồi thì đừng làm khổ người ta. Vợ đang mang thai mà đánh đập dã man như vậy đúng là ác độc”, L.H bình luận.

“Hy vọng hai đứa nhỏ đừng bị ảnh hưởng gì khi chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn thấy thôi đã đau lòng rồi, tội hai con quá”, một người dùng mạng xã hội thương xót.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm nhưng sự việc vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.