Chân dung người chồng phóng hỏa, dìm chết vợ dưới bể nước rồi gọi điện xin lỗi người thân

Tin nóng 14/07/2019 07:42

Vì ghen tuông, người chồng giết vợ mình rồi tự sát. Sự việc được người dân phát hiện, đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện nhưng chỉ cứu được người chồng.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ rồi tự tử, hôm qua (13/7), trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Văn Tỏa (sinh năm 1990) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào năm 2015 Tỏa kết hôn với Đinh Thị Hòa (sinh năm 1998, trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Từ đó, cả hai thuê trọ tại đường Bạch Đằng (TP. Tam Điệp). Đến năm 2017, cả hai mới đăng ký kết hôn.

Vào ngày 15/6/2019 vừa qua, Hòa nghỉ việc. Tỏa nghi ngờ vợ mình có người khác nên cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Khoảng 15 giờ ngày 25/6, Tỏa thấy vợ ngồi uống nước, trò chuyện với một thanh niên lạ mặt tại công viên TP. Ninh Bình thì đến yêu cầu về nhà nhưng Hòa không về. Lúc này, Tỏa về phòng trọ một mình.

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Người chồng giết vợ vì ghen tuông rồi tự sát - Ảnh: CAND

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày người vợ về nhà thì cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, người vợ nói đã viết giấy ly hôn, yêu cầu chồng đến tòa giải quyết. Nghe vậy, Tỏa vô cùng tức giận. Khi hai bên lời qua tiếng lại, Tỏa lấy chai xăng đi lên phòng ngủ rồi đổ khắp nơi với ý định dọa vợ.

Vì lúc đổ xăng, người Tỏa cũng bị dính xăng nên khi hút thuốc, lửa bất ngờ bốc lên khiến anh ta bị cháy. Lửa cũng nhanh chóng lan sang phòng khách khiến Hòa bị bỏng. Khi hai vợ chồng vào phòng tắm dập lửa, Tỏa nhìn thấy vợ nhảy vào bể nước thì túm lấy cổ áo và dìm Hòa xuống nước vì vẫn còn tức giận. Khi nạn nhân chống cự thì anh ta dùng tay đập đầu vợ vào thành bể khiến nạn nhân chìm xuống, không cử động.

Nhìn thấy vợ tử vong, Tỏa gọi điện thông báo cho người thân và gửi lời xin lỗi. Sau đó, người này dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ mình với ý định tự tử, theo Công an nhân dân.

Người dân sống gần đó nhìn thấy phòng hai vợ chồng Tỏa cháy nên tiến hành dập lửa và thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, lực lượng PCCC và chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến nơi dập lửa và đưa hai nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định Hòa đã tử vong trước đó. Hiện Tỏa đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

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