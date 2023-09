Bức xúc vì dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé. Vụ việc cha giết con trai 4 tháng tuổi đang được công an điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ cha giết con trai 4 tháng tuổi gây xôn xao dư luận, Công an thị xã Hương Thủy đã bàn giao nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, trú ở Hà Nội) cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, Tuấn đã thừa nhận hành vi sát hại con trai 4 tháng tuổi. Tuấn khai khoảng 14 giờ 30 ngày 12/7, Tuấn ở nhà trông con cho vợ đi siêu thị. Tuy nhiên đứa trẻ liên tục khóc lóc. Bức xúc vì dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé, theo Zing.

Một lúc sau, thấy con trai không còn khóc nữa, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Cháu bé sau đó được người thân phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, tím tái.

Hiện trường vụ việc cha giết con trai 4 tháng tuổi - Ảnh: Zing

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và chị Y. (21 tuổi) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, Tuấn vào Huế sống như vợ chồng với chị Y. nhưng không đăng ký kết hôn. Chiều 12/7, chị Y. bận việc nên bảo Tuấn về nhà trông con trai mới sinh 4 tháng tuổi.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình chị Y. bàng hoàng phát hiện cháu bé nằm bất động, toàn thân tím tái, còn Tuấn đã gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà.

Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu bé có dấu hiệu bị ngoại lực tác động dẫn đến tử vong.

Trưa 13/7, Tuấn đến Công an phường An Cựu, TP. Huế đầu thú. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý về Công an thị xã Hương Thủy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

