Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể 2 cha con đi thả lưới bị đuối nước tại khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ, giáp ranh giữa xã Tiến Tới và Đường Hoa.

Mới đây, tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) xảy ra vụ hai cha con bị đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau xót.

Trước khi xảy ra sự việc, anh Quảng cùng con trai đi thuyền ra cửa sông Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tiến Tới (huyện Hải Hà).

Tuy nhiên, thời tiết xấu do hoàn lưu bão số 2 làm thuyền của anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Bé Hùng bị rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người. Thấy con trai gặp nạn, anh Quảng vội nhảy xuống để cứu con trai nhưng cũng bị lưới quấn không cách nào thoát ra được dẫn đến cả 2 cha con tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, thông báo cho người thân và hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Cách đây không lâu tại xã Châu Hoá, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cũng xảy ra vụ việc 3 chị em ruột đuối nước thương tâm khiến nhiều người đau xót.

Các nạn nhân đuối nước là con của anh Hoàng Văn Lý (SN 1972) và chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1971), sống tại thôn Thanh Châu, xã Châu Hoá gồm: Hoàng Thị Hoài (SN 2009), Hoàng Thị Phương (SN 2011) và Hoàng Văn Hiền (SN 2013)

Vào khoảng 16 giờ ngày 24/6, trong lúc bố mẹ đi làm 3 chị em Hoài, Phương và Hiền rủ nhau ra con kênh phía sau nhà để chơi.

Đến 17 giờ cùng ngày, chị Thanh đi làm về thì không thấy 3 con đâu nên đã nhờ người thân và hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. Không lâu sau, ai nấy bàng hoàng phát hiện 3 em nhỏ đuối nước nằm dưới kênh sau nhà.

Vụ đuối nước ở Quảng Bình khiến 3 chị em ruột thiệt mạng khiến ai nấy xót xa - Ảnh: Internet

Mọi người đã dùng nhiều biện pháp cấp cứu, xử lý đuối nước nhưng không thể cứu sống 3 em nhỏ do thời gian đuối nước quá lâu.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh 3 nạn nhân đuối nước rất khó khăn. Bố mẹ các em đều đi làm thuê, mưu sinh chủ yếu trên sông nước.

Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ 3.000.000 đồng cho gia đình bị nạn và giúp đỡ gia đình tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.