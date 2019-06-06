Đau xót hai anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

Xã hội 06/06/2019 10:21

Rủ nhau ra sông chơi, hai anh em ruột không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Khi mọi người đến nơi cả hai em đã thiệt mạng.

Ngày 5/6, trên địa bàn xã Lộc Nga (TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, hai anh em ruột là T.N.Thọ (14 tuổi) và T.N.Tâm (12 tuổi, cùng ngụ thôn Đại Nga 1, xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc) cùng 1 người bạn (chưa rõ danh tính) rủ nhau ra bờ sông Đại Nga chơi. Tại đây, anh em Thọ Tâm xuống sông tắm. Trong lúc đùa giỡn dưới nước, hai em không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu.

Đau xót hai anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm - Ảnh 1
Khu vực nơi hai anh em bị đuối nước - Ảnh: Internet
Đau xót hai anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm - Ảnh 2
Người dân địa phương tích cực tìm kiếm thi thể hai anh em - Ảnh: Nhân Dân

Người bạn đi cùng phát hiện hai anh em bị đuối nước liền chạy đi tìm người lớn ứng cứu. Tuy nhiên, do đoạn sông các em tắm ở xa khu dân cư nên phải gần 20 phút sau mọi người mới tới được hiện trường. Lúc này, hai anh em đã chìm sâu xuống nước.

Sau gần 2 giờ đồng hồ tìm kiếm dưới lòng sông, người dân đã vớt được thi thể của hai anh em lên bờ. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền UBND xã Lộc Nga đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ đuối nước thương tâm khiến mọi người không khỏi xót xa. Điển hình như vụ việc 4 anh chị em trong một gia đình tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa tử vong khi đi tắm sông.

Theo điều tra, cả 4 nạn nhân đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành (thị xã Ninh Hoà) gồm: Nguyễn Thị Kim Tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Bích Ngọc (lớp 7/2) và Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2). Cả 4 em đều có quan hệ họ hàng, trong đó Tuyền và Nhung là chị em sinh đôi.

Trưa 20/5, sau khi đi dự lễ sơ kết ở trường về, Dương rủ Tuyền, Nhung, Ngọc xuống sông Cái chơi. Lúc này nước trên sông Cái còn cạn, có cả đá cuội nổi lên.

Đến 15 giờ chiều, có lẽ do nước từ thủy điện và trên nguồn về dâng lên bất ngờ khiến 4 em nhỏ bị đuối nước. Dương tuy biết bơi nhưng cũng sớm kiệt sức trước dòng nước ngày một dâng cao.

Khoảng 17 giờ, chị Trà Thị Nguyện (mẹ Dương) đi chăn bò về thấy quần áo, dép của con mình ở bên mỏm đá ven bờ liền hô hoán tìm kiếm.

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể em Dương mắc lại bên bụi tre ven bờ, còn thi thể 3 em học sinh nữ trôi dạt vào bờ trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt. 

Sáng 21/5, người dân cùng cô giáo, các em học sinh cùng lớp đã đến nhà chia buồn, đưa tiễn 4 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Do hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn, chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng giúp lo hậu sự.

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