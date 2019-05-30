Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một nhóm học sinh gồm 1 nam, 4 nữ (học lớp 8 trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành) mang theo đồ nấu ăn đến khu vực Trại Xanh (nằm trên địa bàn xã Bắc Thành) cắm trại.

Chiều nay (30/5), trên địa bàn xã Bắc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra một vụ đuối nước khiến 5 em học sinh tử vong thương tâm.

Đến gần 14 giờ chiều cùng ngày, thi thể cả 5 em học sinh đã được tìm thấy. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể các nạn nhân sẽ được giao về gia đình lo hậu sự.

Tại đây, các em kéo nhau ra khu vực đập nước thì không may trượt chân rơi xuống hố sâu. Phát hiện sự việc, người dân cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm.

Hiện trường nơi 5 em học sinh đuối nước thương tâm - Ảnh: TQ

Cách đây không lâu, tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa cũng xảy ra vụ việc 4 em học sinh cấp 2 đuối nước tử vong thương tâm. Theo chính quyền địa phương, bốn em học sinh đuối nước đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành (thị xã Ninh Hoà), được xác định là: Nguyễn Thị Kim Tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Bích Ngọc (lớp 7/2) và Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2). Cả 4 em đều có quan hệ họ hàng, trong đó Tuyền và Nhung là chị em sinh đôi.

Trưa 20/5, sau khi đi dự lễ sơ kết ở trường về, Dương rủ Tuyền, Nhung, Ngọc xuống sông Cái chơi. Lúc này nước trên sông Cái còn cạn, có cả đá cuội nổi lên.

Đến 15 giờ chiều, có lẽ do nước từ thủy điện và trên nguồn về dâng lên bất ngờ khiến 4 em nhỏ bị đuối nước. Dương tuy biết bơi nhưng cũng sớm kiệt sức trước dòng nước ngày một dâng cao.

Khoảng 17 giờ, chị Trà Thị Nguyện (mẹ Dương) đi chăn bò về thấy quần áo, dép của con mình ở bên mỏm đá ven bờ liền hô hoán tìm kiếm.

Mẹ em Dương khóc ngất bên thi thể con - Ảnh: TT

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể em Dương mắc lại bên bụi tre ven bờ, còn thi thể 3 em học sinh nữ trôi dạt vào bờ trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Sáng 21/5, người dân cùng cô giáo, các em học sinh cùng lớp đã đến nhà chia buồn, đưa tiễn 4 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Do hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn, chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng giúp lo hậu sự.