Rủ nhau tắm sông trong ngày bế giảng, 3 học sinh nữ ở Quảng Bình đuối nước tử vong thương tâm

Xã hội 23/05/2019 18:49

Sau khi dự lễ tổng kết năm học, một nhóm học sinh rủ nhau tắm sông. Sau đó 3 em học sinh nữ trong nhóm đuối nước tử vong thương tâm.

Sáng nay (23/5), tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 em học sinh rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa để tắm.

Trong lúc tắm, 3 em học sinh nữ gồm: Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Cẩm Ly và Nguyễn Thị Hường bị đuối nước tử vong thương tâm. Cả 3 nạn nhân cùng sinh năm 2007, đang là học sinh lớp 6 của Trường THCS Thanh Thạch

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Thanh Thạch đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, đến 11 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện thi thể 3 em ở các cầu Thạch Thanh khoảng 500m về phía hạ lưu.

Hiện chính quyền xã đã cử lực lượng đến nhà các nạn nhân phụ giúp việc hậu sự theo phong tục địa phương.

Rủ nhau tắm sông trong ngày bế giảng, 3 học sinh nữ ở Quảng Bình đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Tìm thấy thi thể 3 em học sinh bị đuối nước ở Quảng Bình - Ảnh: VOV

Cách đây 2 ngày, tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa cũng xảy ra vụ việc 4 em học sinh cấp 2 đuối nước tử vong thương tâm. Theo chính quyền địa phương, bốn em học sinh đuối nước đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành (thị xã Ninh Hoà), được xác định là: Nguyễn Thị Kim Tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Bích Ngọc (lớp 7/2) và Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2). Cả 4 em đều có quan hệ họ hàng, trong đó Tuyền và Nhung là chị em sinh đôi.

Trưa 20/5, sau khi đi dự lễ sơ kết ở trường về, Dương rủ Tuyền, Nhung, Ngọc xuống sông Cái chơi. Lúc này nước trên sông Cái còn cạn, có cả đá cuội nổi lên.

Đến 15 giờ chiều, có lẽ do nước từ thủy điện và trên nguồn về dâng lên bất ngờ khiến 4 em nhỏ bị đuối nước. Dương tuy biết bơi nhưng cũng sớm kiệt sức trước dòng nước ngày một dâng cao.

Khoảng 17 giờ, chị Trà Thị Nguyện (mẹ Dương) đi chăn bò về thấy quần áo, dép của con mình ở bên mỏm đá ven bờ liền hô hoán tìm kiếm.

Rủ nhau tắm sông trong ngày bế giảng, 3 học sinh nữ ở Quảng Bình đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Mẹ em Dương khóc ngất bên thi thể con - Ảnh: TT

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể em Dương mắc lại bên bụi tre ven bờ, còn thi thể 3 em học sinh nữ trôi dạt vào bờ trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt. 

Sáng 21/5, người dân cùng cô giáo, các em học sinh cùng lớp đã đến nhà chia buồn, đưa tiễn 4 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Do hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn, chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng giúp lo hậu sự.

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Thấy con ngã xuống hồ, chị L. nhảy xuống nước cứu con. Tuy nhiên cả hai mẹ con đều không biết bơi nên bị đuối nước.

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