Thấy con ngã xuống hồ, chị L. nhảy xuống nước cứu con. Tuy nhiên cả hai mẹ con đều không biết bơi nên bị đuối nước.

Sáng nay (23/5), ông Nguyễn Quốc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến thai phụ 5 tháng cùng con gái tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 22/5, chị Hoàng Thị L. (SN 1995, trú tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức cùng hai con gái (5 tuổi và 4 tuổi) đi cắt cỏ. Còn chồng chị L. thì đi đám cưới tại một địa phương khác.

Trong lúc chị L. cắt cỏ, con gái 4 tuổi đến gần hồ nước để chơi rồi không may trượt chân ngã xuống hồ. Thấy con bị ngã, chị L. nhảy xuống cứu, tuy nhiên cả hai đều không biết bơi nên đã bị đuối nước.

Con gái 5 tuổi của chị L. chứng kiến sự việc nhưng do còn nhỏ nên cháu không nói với ai.

Mẹ con thai phụ đuối nước thương tâm khiến nhiều người xót xa - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 18 giờ khi bố đi ăn cưới về, cháu bé mới nói với bố là mẹ và em bị ngã ở ngoài hồ. Người chồng lập tức huy động người thân, hàng xóm tổ chức tìm kiếm tung tích mẹ con chị L. đồng thời trình báo lên cơ quan công an.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả hai nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể mẹ con chị L. cho gia đình lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, chị L. đang mang thai cháu thứ 3 được khoảng 5 tháng. Trước mắt địa phương đã hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tang thương 4 anh chị em trong một nhà đuối nước tử vong, khi dạt vào bờ vẫn ôm chặt lấy nhau Sáng nay (21/5), cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 học sinh chết đuối thương tâm trên sông Cái (tỉnh Khánh Hòa). Tất cả các nạn nhân đều là anh chị em ruột thịt và họ hàng thân thuộc với nhau khiến ai nấy vô cùng xót xa.

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