Sáng nay (21/5), cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 học sinh chết đuối thương tâm trên sông Cái (tỉnh Khánh Hòa). Tất cả các nạn nhân đều là anh chị em ruột thịt và họ hàng thân thuộc với nhau khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Mới đây, tại thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ việc 4 em học sinh cấp 2 đuối nước tử vong thương tâm. Theo chính quyền địa phương, bốn em học sinh đuối nước đều học tại Trường THCS Tô Hiến Thành (thị xã Ninh Hoà), được xác định là: Nguyễn Thị Kim Tuyền (lớp 8/2), Nguyễn Thị Kim Nhung (lớp 6/3), Trần Thị Bích Ngọc (lớp 7/2) và Nguyễn Hải Dương (lớp 7/2). Cả 4 em đều có quan hệ họ hàng, trong đó Tuyền và Nhung là chị em sinh đôi.

Mẹ em Dương khóc ngất bên thi thể con - Ảnh: TT

Trưa 20/5, sau khi đi dự lễ sơ kết ở trường về, Dương rủ Tuyền, Nhung, Ngọc xuống sông Cái chơi. Lúc này nước trên sông Cái còn cạn, có cả đá cuội nổi lên.

Đến 15 giờ chiều, có lẽ do nước từ thủy điện và trên nguồn về dâng lên bất ngờ khiến 4 em nhỏ bị đuối nước. Dương tuy biết bơi nhưng cũng sớm kiệt sức trước dòng nước ngày một dâng cao.

Khoảng 17 giờ, chị Trà Thị Nguyện (mẹ Dương) đi chăn bò về thấy quần áo, dép của con mình ở bên mỏm đá ven bờ liền hô hoán tìm kiếm.

Khúc sông nơi 4 em học sinh đuối nước tử vong - Ảnh: TT

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể em Dương mắc lại bên bụi tre ven bờ, còn thi thể 3 em học sinh nữ trôi dạt vào bờ trong tư thế ôm chặt lấy nhau. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, ai nấy đều không thể cầm được nước mắt.

Sáng 21/5, người dân cùng cô giáo, các em học sinh cùng lớp đã đến nhà chia buồn, đưa tiễn 4 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Do hoàn cảnh gia đình các nạn nhân đều khó khăn, chính quyền địa phương đã tiến hành hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng giúp lo hậu sự.

Thấy con đi câu cá mãi không về, gia đình tá hỏa thấy cả 2 con chết đuối thương tâm Mãi không thấy con về, gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến đêm cùng ngày, thi thể của 2 cháu bé đã được tìm thấy dưới đập nước.

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