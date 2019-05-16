Mãi không thấy con về, gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến đêm cùng ngày, thi thể của 2 cháu bé đã được tìm thấy dưới đập nước.

Hôm nay (16/5), chính quyền xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết lực lượng chức năng cùng với gia đình đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ mất tích trước đó ở đập Khe Đình, thuộc địa bàn xóm 8, xã Nam Xuân.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 15/5, khi không thấy 2 cháu là Hoàng Phi B. (7 tuổi, trú ở xã Nam Lĩnh) và Nguyễn Hữu N. (7 tuổi, trú ở xã Nam Xuân) về ăn cơm, mọi người đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi.

Khi lên đập Khe Đình, gia đình phát hiện trên bờ đập có 2 đôi dép, áo, mũ, cần câu và 1 chiếc giỏ xe đựng cá. Sợ các em đã bị đuối nước nên gia đình đã báo sự việc lên chính quyền địa phương đồng thời huy động mọi người tìm kiếm. Không lâu sau, mọi người đã tìm thấy thi thể em B. ở cách bờ vài chục mét. Đến 22 giờ đêm mới tìm thấy thi thể em N.

Hiện thi thể của hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ các em nhỏ đuối nước thương tâm khiến mọi người vô cùng đau lòng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18/4, vì trời nóng nên một nhóm học sinh của Trường THCS Xuân Hòa, Thọ Xuân (Thanh Hóa) rủ nhau ra khu vực Đồng Lúc, xã Xuân Hòa để tắm ao.

Hai anh em sinh đôi đuối nước thương tâm ở Thanh Hóa - Ảnh: Internet

Trong lúc tắm, không may hai học sinh bị đuối nước. Phát hiện vụ việc, các em còn lại vội hô hoán nhờ người đến cứu nhưng khi được đưa lên, cả hai đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là hai anh em sinh đôi Lê Văn Trung và Lê Văn Trường (sinh năm 2006, học sinh lớp 7 trường THCS Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân).

Được biết, gia đình hai em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố làm thợ xây, mẹ làm công nhân may, trước hai em còn có hai chị gái. Nhận được tin dữ, bố mẹ gần như ngã quỵ bên thi thể hai cậu con trai tội nghiệp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

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