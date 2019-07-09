Thanh Hóa: Cha dâm ô con gái ruột nhiều lần, mẹ không dám báo công an vì mặc cảm

Xã hội 09/07/2019 11:01

Vụ án cha dâm ô con gái ruột ở Thanh Hóa đã được đưa ra xét xử. Bị cáo Lê Chung Mạnh bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù vì tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Mới đây, TAND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Chung Mạnh (SN 1975, trú tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về hành vi dâm ô chính con gái ruột của mình.

Theo cáo trạng, tối 28/1/2019, Lê Chung Mạnh cùng con gái là H. (SN 2003) đến một xã khác của huyện Nông Cống để mua ti vi. Trên đường về, Mạnh ngồi phía sau và có hành vi sờ soạng vào vùng nhạy cảm của cháu H. Bé gái ra sức kháng cự nhưng Mạnh vẫn tiếp tục hành vi trên. Tiếp đó, Mạnh bắt cháu H. xuống xe đi bộ về nhà.

Khi về đến nhà, cháu H. có nhiều biểu hiện lạ nên chị T. (mẹ cháu H.) gặng hỏi. Bé gái đã kể lại sự việc bị bố sàm sỡ cho mẹ nghe. Quá bức xúc, chị T. đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Nông Cống.

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Vụ cha dâm ô con gái ruột ở Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Công Lý

Sáng hôm sau, Lê Chung Mạnh đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Nông Cống đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. Đáng nói, trong khoảng 2017 đến 2018, Mạnh nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với chính con gái ruột mình.

Hầu hết những lần Mạnh thực hiện hành vi đồi bại vào các buổi tối khi cả nhà đã đi ngủ. Cháu H. khai bị bố ruột nhiều lần sàm sỡ, sờ vào những nơi nhạy cảm của cháu. Địa điểm là tại nhà và một số lần đi đường.

Những lần trước bị bố sàm sỡ, cháu H. đều kể cho mẹ mình nghe nhưng chị T. vì xấu hổ và mặc cảm nên chỉ nhắc nhở chồng. Đến tối 28/1/2019, nghe con gái kể tiếp tục bị bố sàm sỡ, chị T. đã đưa con gái đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm bị người bố xâm hại, cháu H. vẫn chưa đủ 16 tuổi. Đến ngày 1/2/2019, Công an huyện Nông Cống đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Chung Mạnh về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sau khi căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Chung Mạnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

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