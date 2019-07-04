Người lớn đi vắng, gã hàng xóm đột nhập vào nhà hiếp dâm bé gái

Xã hội 04/07/2019 17:18

Lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Nguyễn Văn Gạt đột nhập vào nhà dùng vũ lực khống chế nhằm hiếp dâm bé gái.

Hôm nay (4/7), Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Gạt (SN 1987, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông) về hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/6, Gạt tổ chức nhậu cùng một số người bạn tại nhà. Đến rạng sáng 3/6, Gạt thức giấc, đi đến nhà cháu N.T.Q. (SN 2005) ở cùng xóm. Biết người lớn trong nhà đã đi mua bán ngoài chợ, Gạt nảy sinh ý định giao cấu với cháu Q.

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Nguyễn Văn Gạt bị khởi tố vì hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm - Ảnh: CA TPHCM

Đột nhập vào nhà, Gạt dùng vải bịt miệng và bóp cổ cháu Q. nhằm thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cháu Q. kháng cự quyết liệt, thoát ra được bên ngoài nên tri hô. Nghe tiếng kêu la của bé gái, người dân gần đó lập tức đến hiện trường, phát hiện Gạt đang ở trong nhà cháu Q. nên báo công an.

Công an huyện Tam Nông nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Gạt khai nhận hành vi phạm tội. Gã đã lợi dụng lúc người lớn vắng nhà nên lẻn vào để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bất thành. Lời khai của Gạt phù hợp với lời khai của bị hại, biên bản khám nghiệm hiện trường, nhân chứng, kết luận giám định….

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em

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