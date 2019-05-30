Nghệ An: 9x lừa bạn say xỉn rồi hiếp dâm mẹ bạn

Xã hội 30/05/2019 10:01

Nhân lúc bạn ngủ say, Bằng lẻn sang lán của mẹ bạn thực hiện hành vi hiếp dâm mặc nạn nhân chống cự quyết liệt.

Ngày 28/5/2019, TAND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lục Văn Bằng (SN 1994, quê ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghĩa Đàn, vào tối 2/2/2019, anh Q. (thôn Miêu Nung, xã Nghĩa Đức) rủ Lục Văn Bằng và một số người bạn đến lán của mẹ mình là bà L.T.H. (SN 1975) để uống rượu. Khi hết rượu, cả nhóm lại tiếp tục kéo nhau ra quán uống bia. Đến nửa đêm khi đã ngà ngà say thì ai về nhà nấy.

Sau đó, Bằng rủ Q. về nhà mình ngủ rồi sáng hôm sau cùng nhau đi bẫy thú và được Q. đồng ý.

Trước khi sang nhà Bằng, Q. chở bạn về lán của mẹ mình để lấy thêm chăn. Khi vào lán, Bằng nhìn thấy bà H. đang ngủ liền nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Nghệ An: 9x lừa bạn say xỉn rồi hiếp dâm mẹ bạn - Ảnh 1

Bị cáo Lục Văn Bằng tại tòa - Ảnh: Công Lý

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 3/2/2019, Bằng cầm theo đèn pin định đi ra ngoài thì Q. bất ngờ tỉnh giấc và hỏi: "Mày đi đâu vậy?". Bằng trả lời: "Mày ngủ tiếp đi, tao đi soi cua đá". Q. không nghi ngờ gì mà tiếp tục ngủ, còn Bằng lẻn sang lán của bà H.

Thấy cửa lán không khóa, Bằng lẻn vào và thực hiện hành vi hiếp dâm, bất chấp nạn nhân chống cự, kêu la quyết liệt. Sau khi thỏa mãn thú tính, Bằng bỏ đi. Bà H. lập tức báo công an và Bằng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Bằng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX của TAND huyện Nghĩa Đàn đã tuyên phạt Lục Văn Bằng 3 năm tù về tội Hiếp dâm.

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