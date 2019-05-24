Theo đại diện gia đình nạn nhân, công an đã thu giữ mẫu vật nghi là tinh trùng tại hiện trường vụ việc. Ngay trong tối xảy ra vụ việc, bé gái đã được đưa đi giám định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Các bác sĩ cho biết nạn nhân có vết xước ngoài ở bộ phận sinh dục, song màng trinh không bị rách.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi nghi bị kỹ thuật viên bệnh viện hiếp dâm khi chụp X-quang, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ những chứng cứ liên quan, đồng thời tạm giữ đối tượng Mùa A Ch. (người bị tố hiếp dâm bé gái) để phục vụ công tác điều tra.

Ông Mùa A Ch. (kỹ thuật viên) yêu cầu bệnh nhân cởi áo, đứng áp ngực vào máy chụp X-quang. Sau khi chụp xong, kỹ thuật viên này yêu cầu nữ bệnh nhân đi vào phòng phía trong (nơi rửa phim X-quang) để khám tiếp.

Như đã đưa tin, sáng 21/5, do bé gái 13 tuổi (ngụ xã Chiềng Khoa, huyện Quỳnh Nhai) bị đau tức ở vùng ngực, ngứa toàn thân nên được gia đình cho đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai. Bác sĩ khám bệnh chỉ định bệnh nhân đi chụp X-quang lồng ngực.

Khi bé gái vào phòng trong, ông Ch. chốt cửa, yêu cầu cô bé cởi quần dài, sau đó hắn tự cởi quần trong và thực hiện hành vi hiếp dâm.



Khu chụp X-quang xảy ra vụ việc - Ảnh: ĐS&PL

Bé gái cho biết ông Ch. đã dùng tay nhét thuốc gì đó vào miệng khiến bé gái cảm thấy nóng rồi thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong, ông Ch. còn xin số điện thoại của cháu bé để "gọi điện xin lỗi".

Bà P. (bà nội nạn nhân) là người đưa cháu gái đi khám. Khi thấy cháu đi quá lâu nên bà sốt ruột đi tìm. Tuy nhiên khi đến phòng chụp X-quang, bà P. thấy biển báo cấm nên không dám vào. Đến khi bé gái trở ra với vẻ mặt hoảng hốt, bà gặng hỏi và được cháu kể vừa bị xâm hại.

Ông Lò Văn P. (ông nội của nạn nhân) cũng cho biết sau khi sự việc bị bại lộ, ông Mùa A Ch. đã gặp ông ở hành lang bệnh viện và xin lỗi gia đình, mong được tha thứ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai cho biết sau khi trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang, tổng thời gian từ khi bé gái 13 tuổi vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút, thay vì 5-6 phút như bình thường. Camera chỉ được đặt bên ngoài hành lang, trong phòng chụp X-quang không có. Quan sát camera cho thấy bệnh nhi không quá hốt hoảng khi bước ra từ phòng kỹ thuật, nhưng khi chạy ra chỗ bà nội, cháu bé đã khóc.

Hiện bé gái 13 tuổi vẫn trong tình trạng hoảng loạn, không chịu ăn uống khiến gia đình vô cùng lo lắng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.