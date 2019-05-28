Sau khi uống rượu, Thông vào phòng ngủ và hai lần xâm hại tình dục con gái ruột 11 tuổi. Sự việc được người thân phát hiện báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Ngô Thành Thông (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng căm phẫn hơn, nạn nhân không ai khác chính là con gái ruột mới 11 tuổi của Thông.

Theo kết quả điều tra, vợ Thông bỏ đi nên gã dẫn con gái về nhà mẹ ruột sống. Hàng ngày, Thông và con gái 11 tuổi ngủ chung phòng. Khoảng 2 giờ sáng 22/5, sau khi uống rượu Thông vào phòng ngủ. Thấy con gái đang ngủ say, Thông nổi cơn thú tính, dùng vũ lực khống chế để hiếp dâm cháu bé.

Bé gái 11 tuổi ở Đồng Tháp bị cha ruột xâm hại tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Bé gái la khóc rồi vùng chạy ra ngoài. Một lúc sau, bé gái vào phòng ngủ và cha ruột tiếp tục xâm hại tình dục. Sự việc được người nhà phát hiện và trình báo Công an xã Mỹ Tân.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã đến hiện trường lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và tạm giữ người đàn ông 38 tuổi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cách đây mấy ngày, Công an TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng A Srep (SN 1962, trú tại thôn Kon Sơ Lam I, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu Y.Đ. (SN 2003), con gái ruột của Srep.

Chân dung A Srep - Ảnh: NĐT

Khoảng tháng 11/2018, sau khi uống rượu về, Srep kéo con gái vào phòng ngủ quan hệ tình dục. Khi phát hiện con gái có biểu hiện lạ, người mẹ đưa cháu Đ. đi khám và phát hiện con gái mình có thai. Sự việc được báo cho công an địa phương. Khi được mời về trụ sở làm việc, Srep khai đã quan hệ tình dục với cháu Đ. 5 lần.

Gia Lai: Cha đồi bại hiếp dâm con gái ruột hơn 20 lần khiến cháu bé mang thai 7 tháng Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, gã cha đồi bại đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với con gái. Khi sự việc bị bại lộ, cháu bé đã mang thai được hơn 7 tháng.

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