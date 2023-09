Ngày 29/3, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thiện Tánh (41 tuổi, quê Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Theo điều tra ban đầu, bé T. (10 tuổi) là con gái ruột của nghi can Tánh. Cả 2 sinh sống cùng người thân ở tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.