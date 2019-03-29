Theo điều tra ban đầu, bé T. (10 tuổi) là con gái ruột của nghi can Tánh. Cả 2 sinh sống cùng người thân ở tại xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngày 29/3, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thiện Tánh (41 tuổi, quê Đồng Tháp, trú tỉnh Long An) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Vài ngày gần đây, người thân phát hiện bé gái có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Bé T. đã kể lại toàn bộ vụ việc cho mọi người trong nhà biết. Quá bức xúc trước hành vi thú tính của Tánh, người thân đã đưa bé gái đến công an tố cáo.

Ngày 23/3, lợi dụng người thân không có ờ nhà, Tánh đã dùng vũ lực khống chế bé T. rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc nạn nhân van xin, chống cự. Sau khi thỏa mãn, Tánh đe dọa con gái không được kể chuyện này với ai.

Tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã lấy lời khai, tiến hành giám định với bé gái dưới sự giám sát của gia đình. Trần Thiện Tánh cũng được triệu tập lên công an làm việc. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tháng 6/2018, tại Long An cũng xảy ra vụ việc cha hiếp dâm con gái ruột khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Nạn nhân là bé Tr. (SN 2008, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Bé gái kể với người hàng xóm rằng trong khoảng thời gian dọn về chung sống cùng bố mẹ, em liên tục bị bố ruột là Hồ Văn Hoàng (47 tuổi) hiếp dâm. Cứ mỗi lần nhậu say, người bố ruột lại lôi em vào phòng, bắt cởi hết đồ để xâm hại.

Bé Tr. uất ức kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Người hàng xóm đã đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Công an vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ Hoàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận thực hiện hành vi đồi bại với con ruột 5 lần. Ngoài con gái của mình, Hoàng còn dụ và xâm hại 2 bé gái 9 tuổi và 13 tuổi cùng xóm.

Bà nội bé gái cho biết Hoàng nghiện ngập rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ con, lớn tiếng với hàng xóm láng giềng. Dù là đứa con mình dứt ruột đẻ ra nhưng bà cũng sẽ không tha thứ cho hành vi đồi bại của Hoàng.

Ngày 15/11, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Hoàng về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.