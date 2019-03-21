Sau khi làm việc với công an vì bị tố quấy tối tình dục nhiều bé gái tiểu học, ông M. được người thân phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Mới đây, tại xã Quang Hưng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đã xảy ra vụ việc người đàn ông 57 tuổi treo cổ tử vong tại nhà riêng sau khi bị tố dâm ô nhiều cháu bé sống gần nhà. UBND xã Quang Hưng đã xác nhận vụ việc.

Theo điều tra, chiều 17/3, Công an xã Quang Hưng tiếp nhận đơn tố cáo của hai người dân địa phương, tố ông M. (57 tuổi) có hành vi quấy rối tình dục, hôn hít hai con gái (9 tuổi và 11 tuổi) của họ khi hai cháu bé đến tiệm tạp hóa của ông M. mua đồ.

Nhiều nữ sinh cấp 1 tố ông M. quấy rối tình dục. Sự việc đang được điều tra làm rõ thì ông M. được phát hiện đã treo cổ tử vong tại nhà riêng - Ảnh: Zing

Sáng 18/3, sự việc được báo cáo lên Công an huyện An Lão theo thẩm quyền. Chiều cùng ngày, 2 bé gái và phụ huynh đã được mời lên trụ sở lấy lời khai.

Từ lời khai của 2 bé gái, phía công an đã xác định thêm một nạn nhân khác cũng có đơn tố cáo.

Ông M. được triệu tập lên trụ sở công làm việc. Bước đầu, người đàn ông 57 tuổi thừa nhận đã có hành vi sờ mó, quấy rối đối với hai bé gái. Làm việc xong ông M. ra về, công an hẹn chiều 20/3 sẽ lên làm việc lại.

Tuy nhiên trưa 20/3, người thân phát hiện ông M. đã treo cổ tử vong tại nhà riêng, nghi tự tử. Công an huyện cùng các lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh niên 9x vừa tốt nghiệp, đang xin việc làm được phát hiện treo cổ tử vong trong phòng trọ Sáng 17/3, 3 người bạn nam ở chung phòng trọ ngủ dậy, mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng phát hiện thanh niên T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-dam-o-nhieu-hoc-sinh-tieu-hoc-nguoi-dan-ong-57-tuoi-treo-co-tu-vong-tai-nha-rieng-319060.html