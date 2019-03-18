Sáng 17/3, 3 người bạn nam ở chung phòng trọ ngủ dậy, mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng phát hiện thanh niên T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Mới đây, tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xảy ra vụ nam thanh niên treo cổ tử vong trong phòng trọ gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân được xác định là N.X.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng 17/3, 3 người bạn nam ở chung phòng trọ ngủ dậy, mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng phát hiện T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc được báo cho chủ dãy trọ và công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường Nam cùng Công an quận Hải Châu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo NLĐ, nạn nhân T. vừa tốt nghiệp hệ trung cấp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và đang trong thời gian đi tìm việc làm.

Chiều cùng ngày, người nhà nạn nhân ở Đắk Lắk đã đón xe ra TP. Đà Nẵng để nhận thi thể em T. về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VTC

Cách đây không lâu, tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên 9x tử vong trong tư thế treo cổ.

Vào khoảng 6 giờ sáng 8/3, ông chủ xưởng sản xuất gỗ gọi Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Bến Tre) dậy làm việc nhưng không thấy Nghĩa đáp lại. Người này nhìn qua khe hở trên cửa thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đang trong tư thế treo cổ nên báo công an.

Nạn nhân làm thuê tại xưởng sản xuất gỗ và ở lại trong xưởng được một thời gian dài. Gần đây không ai thấy Nghĩa có biểu hiện gì bất thường. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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