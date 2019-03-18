Thanh niên 9x vừa tốt nghiệp, đang xin việc làm được phát hiện treo cổ tử vong trong phòng trọ

Xã hội 18/03/2019 11:32

Sáng 17/3, 3 người bạn nam ở chung phòng trọ ngủ dậy, mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng phát hiện thanh niên T. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Mới đây, tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xảy ra vụ nam thanh niên treo cổ tử vong trong phòng trọ gây xôn xao dư luận địa phương. 

Nạn nhân được xác định là N.X.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng 17/3, 3 người bạn nam ở chung phòng trọ ngủ dậy, mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng phát hiện T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc được báo cho chủ dãy trọ và công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường Nam cùng Công an quận Hải Châu nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo NLĐ, nạn nhân T. vừa tốt nghiệp hệ trung cấp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và đang trong thời gian đi tìm việc làm.

Chiều cùng ngày, người nhà nạn nhân ở Đắk Lắk đã đón xe ra TP. Đà Nẵng để nhận thi thể em T. về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thanh niên 9x vừa tốt nghiệp, đang xin việc làm được phát hiện treo cổ tử vong trong phòng trọ - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: VTC

Cách đây không lâu, tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên 9x tử vong trong tư thế treo cổ.

Vào khoảng 6 giờ sáng 8/3, ông chủ xưởng sản xuất gỗ gọi Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi, quê Bến Tre) dậy làm việc nhưng không thấy Nghĩa đáp lại. Người này nhìn qua khe hở trên cửa thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân đang trong tư thế treo cổ nên báo công an.

Nạn nhân làm thuê tại xưởng sản xuất gỗ và ở lại trong xưởng được một thời gian dài. Gần đây không ai thấy Nghĩa có biểu hiện gì bất thường. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ treo cổ tự tử ngay trong tối 8/3, bỏ lại con nhỏ bơ vơ

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ treo cổ tự tử ngay trong tối 8/3, bỏ lại con nhỏ bơ vơ

Sau khi đi làm về, người chồng tá hỏa phát hiện vợ treo cổ tự tử ngay trong tối 8/3.

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ tự tử sinh viên tự tử

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày