Sau khi đi làm về, người chồng tá hỏa phát hiện vợ treo cổ tự tử ngay trong tối 8/3.

Vào khoảng 20 giờ tối qua (8/3), tại căn nhà nằm trong khu đô thị Thịnh Gia, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện một người phụ nữ hơn 30 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân xung quanh bàng hoàng khi phát hiện vụ việc - Ảnh: Internet

Vào thời điểm trên, người chồng đi làm về thấy cửa đóng bất thường, gọi vợ nhưng không thấy trả lời. Sau khi đi tìm, anh phát hiện vợ mình treo cổ nên hô hoán hàng xóm hỗ trợ, ứng cứu. Khi được mọi người đưa xuống thì nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo từ người dân địa phương, công an thị xã Bến Cát cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ VTC, hai vợ chồng nạn nhân sống trong căn nhà nhỏ, đã có con, bình thường cuộc sống khá hạnh phúc, hàng xóm không nghe thấy hai vợ chồng cãi nhau.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/10/2018 anh T.C.T (sinh năm 1989, trú tại xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau khi ra ngoài trở về thì phát hiện vợ là chị N.T.C (25 tuổi) cùng con trai 18 tháng tuổi trong tư thế treo cổ.

Người thân đau đớn trước cái chết của chị C. và con trai nhỏ - Ảnh: Internet

Sau đó, anh T. lập tức hô hoán nhờ người đến giúp đỡ đưa 2 mẹ con chị C. xuống nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được biết vợ chồng anh T. có hai người con, 1 bé 3 tuổi và 1 bé 18 tháng tuổi.

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