Nam thanh niên treo cổ trên cột điện, hai tay bị trói: Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh

Xã hội 27/01/2019 11:51

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh của nam thanh niên treo cổ trên cột điện cao thế ở Hà Nội.

Trưa hôm qua (26/1), một số người dân thôn Ải, xã Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cột điện cao thế, hai tay bị trói. Nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư bằng tiếng Anh với nội dung xin lỗi gia đình và người thân vì đã có suy nghĩ, hành động tiêu cực.

Nam thanh niên treo cổ trên cột điện, hai tay bị trói: Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh - Ảnh 1
Thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cột điện cao thế - Ảnh: Internet

Qua khám nghiệm, công an xác định đây là thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại. Tuy nhiên, trong bức thư nạn nhân không nói rõ danh tính của mình. Ngoài ra, ở gần nơi phát hiện thi thể cơ quan chức năng còn phát hiện một chiếc ba lô, bên trong có một số vật dụng cùng với rất nhiều đầu lọc và tàn thuốc. 

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm phát hiện, nạn nhân còn bị trùm kín đầu bằng vải màu đỏ.

Nam thanh niên treo cổ trên cột điện, hai tay bị trói: Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh bằng tiếng Anh - Ảnh 2
Sau khi khám nghiệm tử thi, chính quyền xã Di Trạch đã làm lễ mai táng cho nạn nhân - Ảnh: Internet

Mặc dù kết quả giám định pháp y chưa kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân nhưng theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể nạn nhân gặp buồn phiền, bế tắc trong cuộc sống nên đã tìm đến cái chết.

Theo đặc điểm nhận dạng, nam thanh niên cao khoảng 1m70, độ tuổi từ 25-27. Hiện chính quyền xã Di Trạch đã làm lễ mai táng cho nạn nhân sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

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D. được chủ nhà trọ phát hiện chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh là thi thể H. (bạn gái D.). Tại hiện trường, người ta còn phát hiện bức thư tuyệt mệnh do D. để lại.

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