D. được chủ nhà trọ phát hiện chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh là thi thể H. (bạn gái D.). Tại hiện trường, người ta còn phát hiện bức thư tuyệt mệnh do D. để lại.

Hôm nay (22/1), trao đổi với báo chí, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ 2 người tử vong trong phòng trọ tại khu vực tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Theo đó, nạn nhân là T.T.D (sinh năm 1992) và N.T.N.H (sinh năm 1997, cùng ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Được biết, cách đây khoảng 1 tuần, D. đến thuê phòng trọ thuộc khu vực tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh để ở cùng với H.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Hồi 8 giờ ngày 20/1, người dân ở khu trọ thấy D. vẫn đậu xe trước cửa và khóa cửa như bình thường. Tuy nhiên đến sáng 21/1, một người bạn của D. đến tìm nhưng cửa bị khóa trái và không ai lên tiếng nên người này đã gọi chủ nhà trọ đến xem.

Theo Người lao động, lúc chủ nhà trọ nhìn qua khe thông gió thì phát hiện D. chết trong tư thế treo cổ, H. nằm chết dưới nền gạch, xung quanh có vết máu.

Tại hiện trường, mọi người phát hiện trong cuốn sổ tay có nội dung nghi là thư tuyệt mệnh do D. để lại. Trong thư D. viết: “Con xin lỗi mẹ, nhưng nó phản bội thì phải chết”.

Bức thư tuyệt mệnh được cho là do D. để lại - Ảnh: NLĐ

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Được biết D. và H. có quan hệ tình cảm với nhau. D. đang làm nhân viên tiếp thị sữa trên địa bàn thành phố Long Xuyên, H. vừa mới ra trường và đang tìm việc làm.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chân dung gã đàn ông bóp chết nhân tình rồi nhảy lầu tự tử bất thành Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông này bóp cổ nhân tình 42 tuổi đến chết rồi định nhảy lầu tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thu-tuyet-menh-cua-thanh-nien-treo-co-canh-xac-ban-gai-trong-phong-tro-con-xin-loi-me-nhung-no-phan-boi-thi-phai-chet-312605.html