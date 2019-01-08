Chân dung gã đàn ông bóp chết nhân tình rồi nhảy lầu tự tử bất thành

Tin nóng 08/01/2019 15:13

Vì mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông này bóp cổ nhân tình 42 tuổi đến chết rồi định nhảy lầu tự tử.

Trao đổi với báo chí, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết cơ quan này đang tạm giữ một đối tượng giết người rồi tự tử bất thành.

Nạn nhân là chị Đ.T.B. (sinh năm 1977, cư trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).

Chân dung gã đàn ông bóp chết nhân tình rồi nhảy lầu tự tử bất thành - Ảnh 1
Tòa nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo đó, vào chiều hôm qua (7/1), vì mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Đỗ Văn Thành (sinh năm 1977, trú phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng tay bóp cổ chị B. đến chết. Sau đó, đối tượng này dùng dây điện quấn vào tay, cắm điện rồi leo ra ban tầng 20 của tòa nhà A, chung cư Newlife, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long để tự tử nhưng không thành.

Chân dung gã đàn ông bóp chết nhân tình rồi nhảy lầu tự tử bất thành - Ảnh 2
Mặc dù đã có gia đình nhưng Thành vẫn qua lại với chị Bình - Ảnh: Internet

 Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đã có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng đưa về phục vụ điều tra.

Hiện đối tượng Thành đã bị bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, xử lý sự việc theo đúng quy định của pháp luật.

Chân dung gã đàn ông bóp chết nhân tình rồi nhảy lầu tự tử bất thành - Ảnh 3
Cơ quan chức năng bố trí dụng cụ để bảo đảm sự an toàn của đối tượng Thành trong trường hợp xấu - Ảnh: Internet

Được biết, đối tượng Thành đã có gia đình, chị B. hiện đang kinh doanh cửa hàng thẩm mỹ. Cả hai đã có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian dài.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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Sau khi bị tình nhân đánh đập, bà B. có dấu hiệu bị choáng. Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

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