Sau khi bị tình nhân đánh đập, bà B. có dấu hiệu bị choáng. Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Hôm qua (1/11), Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Kỳ (sinh năm 1986, trú tại khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) để điều tra vụ việc bà L.T.T.B tử vong.

Sau khi gõ cửa phòng trọ đòi gặp nhân tình, Kỳ dùng tay đánh khiến đầu bà B. va vào tường dẫn đến chấn thương sọ não - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Lao Động, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 30/10, trong lúc bà L.T.T.B (sinh năm 1977, trọ tại khóm 2, thị trấn Khe Sanh) đang ngủ cùng 3 người con thì Kỳ đến gõ cửa nói muốn gặp mặt.

Sau khi người đàn ông này rời đi, bà B. có dấu hiệu bị choáng. Mặc dù đã được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng 31/10. Theo lời kể của con gái bà B. thì trong lúc nói chuyện, nạn nhân đã bị Kỳ đánh.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Nguyễn Quang Kỳ ngay trong ngày 31/10. Được biết Kỳ và bà B. có quan hệ yêu đương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Kỳ thừa nhận đã dùng tay đánh khiến bà B. va đầu vào tường và bị thương.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà B. tử vong do chấn thương sọ não.

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