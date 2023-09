Nghe tiếng trẻ em khóc, người dân kiểm tra trong phòng trọ thì phát hiện cạnh đứa bé là hai thi thể người lớn.

Chiều nay 12/2, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra xác minh nghi án chồng bóp cổ vợ rồi treo cổ tự tử, bỏ lại con nhỏ gào khóc bên thi thể.

Theo điều tra ban đầu, trưa cùng ngày, một số người dân sinh sống tại khu vực ngã tư Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nghe tiếng trẻ con khóc thảm thiết. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người bàng hoàng phát hiện một em bé khoảng 3 tuổi đang khóc ngất trên giường, bên cạnh là người mẹ đang bất tỉnh với vết thương trên cổ và người đàn ông cũng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc được trình báo lên công an địa phương.

Đứa trẻ gào khóc bên hai thi thể - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Infonet, nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (27 tuổi, quê Quảng Ngãi). Em bé là con riêng của chị Ngọc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị Ngọc tử vong vì bị bóp cổ. Công an cũng thu giữ 1 bức thư nghi là của anh Nhã để lại. Nội dung thư cho biết do buồn chuyện gia đình nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương - Ảnh: Internet

Anh Nhã và chị Ngọc sống chung như vợ chồng đã được một thời gian nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Một số người dân sinh sống gần đó cho biết họ từng nghe hai nạn nhân cự cãi lớn tiếng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

