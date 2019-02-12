Tuyên Quang: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân trong vụ xe khách đâm trực diện xe tải

Xã hội 12/02/2019 17:28

Sau cú va chạm giữa xe khách 24 chỗ và xe tải, hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Khoảng 20 hành khách trên xe hoảng loạn cầu cứu người dân giúp đỡ đưa ra ngoài.

Hôm nay (12/2), trao đổi với báo chí, ông Sầm Văn Dinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho biết vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 24 chỗ và xe tải.

Tuyên Quang: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân trong vụ xe khách đâm trực diện xe tải - Ảnh 1
Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe khách 24 chỗ mang biển số 20B - 006.53 chở theo khoảng 20 hành khách di chuyển theo hướng từ Hà Giang đi Thái Nguyên. Khi tới km 63 của quốc lộ 2, đoạn qua xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên) thì bất ngờ tông trực diện vào xe tải mang biển số 88C - 069.30 di chuyển theo chiều ngược lại.

Tuyên Quang: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân trong vụ xe khách đâm trực diện xe tải - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Cú tông mạnh khiến 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng, hành khách trên xe không ngừng la hét, cầu cứu. Người dân sống gần đó đã nhanh chóng phá cửa để đưa người bị thương đến bệnh viện và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ kính xe, đồ đạc của hành khách vương vãi khắp nơi, chiếc xe khách bị nạn chắn ngang quốc lộ khiến giao thông bị ùn tắc.

Theo thông tin từ Thanh niên, vào thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết rất xấu, trời mưa khiến đường trơn cùng với đường cua gấp dẫn đến vụ tai nạn.

Tuyên Quang: Ám ảnh tiếng kêu cứu của nạn nhân trong vụ xe khách đâm trực diện xe tải - Ảnh 3
Các nạn nhân trên xe khách được người dân cứu ra ngoài - Ảnh: Internet

Được biết, có ít nhất 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một nạn nhân bị gãy chân.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ vụ việc.

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