Nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần

Xã hội 26/03/2019 17:12

Lợi dụng những lúc chị V. đi vắng, Ngọ đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con riêng của chị là cháu Nguyễn Thị N. (SN 2006).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) vừa bắt giữ nghi phạm Giáp Văn Ngọ (trú tại xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân hiện đang học lớp 7 và là con gái của tình nhân Ngọ.

Theo điều tra ban đầu, Ngọ đã có vợ con nhưng vẫn qua lại và chung sống như vợ chồng với chị V. (xã Hợp Đức, huyện Tân Yên).

Thời gian gần đây, lợi dụng những lúc chị V. đi vắng, Ngọ đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với con riêng của chị là cháu Nguyễn Thị N. (SN 2006, đang là học sinh lớp 7), đồng thời đe dọa cháu N. không được kể chuyện này cho ai biết.

Nữ sinh lớp 7 ở Bắc Giang bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 7 bị tình nhân của mẹ xâm hại nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần đang thực hiện hành vi đồi bại, Ngọ bị ông của N. bắt gặp. Người ông lập tức báo với mọi người trong gia đình, đồng thời tố cáo với công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệu tập Giáp Văn Ngọ lên làm việc. Tại cơ quan công an, Ngọ đã thừa nhận nhiều lần xâm hại cháu N. và bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo chính quyền địa phương, cháu N. có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố cháu đã mất cách đây 10 năm, trong nhà có 3 anh chị em đang tuổi ăn học. Vài năm gần đây, chị V. có quan hệ tình cảm với Ngọ, cả hai chung sống như vợ chồng cho đến khi xảy ra sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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